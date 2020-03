Regjeringen ønsker å stanse spillreklame som sendes på norske kanaler fra utlandet. Det kom frem da regjeringen la frem en endring i kringkastingsloven fredag.

Det kan få store konsekvenser for Discovery og Nent-gruppen, som tjener store penger på den type reklame under sine sportssendinger. Kulturminister Abid Raja forklarte at en av grunnene til endringen er følgende: