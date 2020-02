Casper Ruud vurderer å droppe OL

Ruuds rankingbyks de siste månedene , gjør at han får OL-plass i single om han ønsker det.

Men det kan fort vekk ende med at han sier nei.

– Det bestemmer vi oss nok for etter turneringen i Miami (finale 5. april). Det går to større turneringer på hardcourt i mars. Så får vi se litt på nivået etter det, sier Ruud-pappa Christian til NTB.

Han spilte selv OL i 1992 og var ute i en kamp mot Boris Becker i første runde. Oppgjøret varte i fem timer før tyskeren avgjorde med 3-2 i sett.

Verken han eller sønnen ser for seg en OL-tur bare for å oppleve stemningen.

Avkall?

Ruud møter Federico Delbonis i Santiago, Chile fredag. Grus er Casper Ruuds favorittunderlag, men det er ikke hva OL-spillerne får under føttene i Tokyo. Der er det raskere underlag som gjelder.

– Det blir en totalvurdering etter at han har spilt fem turneringer på den type (hardcourt) underlag. Det blir eventuelt å dra dit (OL) for å føle at du har noe der å gjøre, kunne være med litt oppover i rundene og kanskje snuse på en medalje til slutt, sier Christian Ruud.

– Det går riktig vei med verdensrankingen hans, men det spilles også to-tre ganske attraktive grusturneringer (Kitzbühel, Umag og Gstaad) samtidig som OL. Der vil Casper kunne gjøre det bra og ta viktige rankingpoeng. Og skal man virkelig forberede seg godt til OL, må man kanskje også stå over Båstad-turneringen (Sverige) og andre turneringer i forkant.

Tennisen i OL spilles i perioden 25. juli og 2. august.