– Jeg gleder meg utrolig mye til den landslagssamlingen. Den starter akkurat her som jeg står nå, sier Camilla Herrem på telefon fra Nye Loen på Nærbø.

Om under en måned, 22. juli, reiser resten av det norske håndballandslaget til Jæren for å starte oppkjøringen til VM i Japan. For Herrem er et av høydepunktene landskampen mot Danmark i Nye Loen lørdag 27. juli. Da får hun spille kamp på Nærbø, der ektemannen Steffen Stegavik spiller, hjemmebane.