Hun skal styre den nye håndballsatsingen i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Jeg kan ikke si annet enn at jeg er litt stolt som har fått en posisjon som for øvrig er dominert av menn. Men jeg mener at jeg både har den tøffheten som de fleste menn har samtidig som jeg også har en myk side som de fleste menn ikke har, gliser Mona Nordvik.

Hun har ikke bare dunket ut nærmere 20 mannlige søkere. Hun har også dunket ut sin ektemann – Peter Thyssen – av styret til KRS. Han gjorde seg inhabil i prosessen med å velge daglig leder – og trakk seg ut av styret da kona ble sjef for klubben.