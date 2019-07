Sammenlagtleder Julian Alaphilippe viste søndag for første gang svakhetstegn i årets Tour de France. Franskmannen tapte 27 sekunder på en tøff fjelletappe.

Fjorårsvinner Geraint Thomas (+2.02), Steven Kriuijswijk (+2.14) og Egan Bernal (+3.00) er fortsatt med i kampen om sammenlagtseieren.

Det mener ekspertene.

– Helt åpent

– For en utrolig Tour de France vi har fått disse to ukene. Det har knapt nok vært et kjedelig øyeblikk, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Det er helt åpent hvem som vinner. Det er fire kandidater, spår Thor Huhsovd.

– Vi kommer nok til å huske denne avslutningen i flere tiår fremover, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det var Simon Yates som vant den 185 kilometer lange etappen. Briten, som også vant den 12. etappen, fikk søndag en fri rolle av Mitchelton–Scott etter at sammenlagtshåpet Adam Yates spolerte sine sjanser for en topp tre-plassering opp Col du Tourmalet lørdag.

Opp førstekategoristigningen Prat d'Albis benyttet Yates sjansen da han rykket fra bruddkamerat Simon Geschke. Sammenlagtstrytterne klarte aldri å hente igjen briten, som med det tok sin andre etappeseier i Tour de France.

På andreplass kom Thibeaut Piont, mens Mikal Landa ble tredje.

Pionot takket for sist

Julian Alaphilippe uttalte etter lørdagens etappe at han syntes Thibeaut Piont virket sterk da han tapte for landsmannen i den bratte avslutningen.

Det viste seg at Alaphilippe hadde rett. For søndag viste overraskelsesmannen Alaphilippe for første gang svakhetstegn da var sjanseløs til å følge Pionot opp Prat d'Albis.

Fjorårsvinner Geraint Thomas ble kjørt av i starten av siste stigning, men briten kom sterkt tilbake til sjuendeplass. Han hentet med det inn tid i sammendraget og er nå kun ett minutt og 25 sekunder bak Alaphilippe. På tredjeplass er fortsatt Steven Kruijswijk, nå ett minutt og 47 sekunder bak.

Aktive nordmenn

Etappen ble preget av flere offensive ryttere som ønsket å komme i brudd. Blant andre ga Amund Grøndahl Jansen det et skikkelig forsøk, men han måtte til slutt konsentrere seg om å hjelpe tredjeplasserte Steven Kruijswijk mellom fjellene.

Sven Erik Bystrøm var aktiv fra start og fikk med seg fire andre ryttere, men bruddet ble raskt nøytralisert.

Mandag er det den siste hviledagen i Tour de France før rittet avgjøres neste uke.