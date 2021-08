Norge i semifinale etter nervedrama: Advarer mot neste motstander

TOKYO (Aftenposten) Norge er fortsatt ubeseiret i OL og skal spille semifinale fredag. Den kan bli tøff. Enda tøffere enn dramaet mot Ungarn.

Nora Mørk og Norge fikk det tøft mot Ungarn, men kunne til slutt juble.

4. aug. 2021 07:38 Sist oppdatert nå nettopp

Norge-Ungarn: 26–22

Dersom det hadde vært norske fans i Tokyo, ville nervene vært til å ta og føle på i Yoyogo-hallen. Kvartfinalen mot Ungarn gikk uten tilskuere, men spenningen var så for alvor til stede i sluttminuttene. Katrine Lunde kom inn og vippet det i Norges favør med flere viktige redninger.

Norge vant til slutt med fire måls margin og er dermed i semifinale. Men dette holdt på å bli en fiasko.

De norske kvinnene var klare favoritter mot ungarerne, men jubelscenene var likevel store da sluttsignalet lød. Underdogen ledet og holdt følge med Norge langt ut i annenomgang, men den sterke sluttspurten, kombinert med Lundes avgjørende redninger, sørget for at man unngikk fadese.

Og veien til gull blir ikke noe enklere.

Revansje i potten

Siden ROC (Den russiske olympiske komité) vant med seks mål (32-26) mot Montenegro etter 17–15 ved pause, blir ROC motstander i neste kamp. Det gir dårlige minner.

For det var nettopp Russland som dunket Norge ut i semifinalen i Rio i 2016-OL. Tapet førte til bitre tårer over hele linjen.

Flere har advart mot Norges neste motstander. Den russisk treneren lot det skinne igjennom på pressekonferansen etter seieren mot Montenegro.

– Jeg minner om hva som skjedde i Brasil for fem år siden, sa Alexej Alekseev.

Den gangen var det drama, Norge tapte med ett mål 37–38, og tårene har aldri vært våtere.

Camilla Herrem så ut som om hun hadde badet i en innsjø da hun møtte pressen. Nora Mørks ansiktsuttrykk var preget av såre følelser.

Russland vant OL-finalen etterpå og er med andre ord regjerende olympisk mestre.

Kjenner spillerne godt

Også den svenske stjernetreneren Per Johansson advarer mot ROC. Han kjenner laget godt fordi han trener en lang rekke av de russiske spillere i Rostov Don.

i et intervju med NTB sa han:

– ROC er tilbake der de skal være, og de er det eneste laget som kan slå Norge. De andre lagene har ikke kompetansen til det, sa han til nyhetsbyrået.

Sjokkåpning

I kampen mot Ungarn, nummer fire i den andre puljen, kom motstanderne best i gang. Men Kari Brattset Dale var ferdig med å hvile, så hun scoret på alle sine tre første forsøk. Norges tre første mål.

– Du kan ikke være bekjent av dette forsvaret de åtte første minuttene, Hergeirsson, kom det fra NRKs radiokommentator Patrick Sten Rowlands.

Da ledet Ungarn 6–3.

Men da Camilla Herrem fikk et nydelig utspill til bakspiller Nora Mørk fra sin posisjon på motsatt side, var det en vinkel som Herrem elsker, og det ble redusering. Snart var hurtigtoget i gang. Herrem gjorde som hun hadde sagt, brukte farten sin og var først oppe. Hestehalen var aldri i ro. Veronica Kristiansen kom etter, brukte underarmsskuddet og Norge var med. Og Stine Bredal Oftedal ville jo selvsagt være med: 7–6.

Kaptein Stine Bredal Oftedal mante sine tropper fremover mot Ungarn. Semifinalebilletten skulle sikres.

Jevnt frem til pause

Henny Reistad kom innpå. Og presenterte seg umiddelbart med sin skuddarm. Hun som har vært utenfor i to kamper på grunn av en skulderskade, er den spilleren som kan endre en hel kamp. Plutselig hadde Norge scoret syv mål på rad uten av de heloransje hadde klart å lure Silje Solberg i målet.

Den ungarske treneren i sin grå sommershorts vandret frem og tilbake foran egen benk for å se noen nye muligheter. Det så mørkt ut.

Men ungarerne kom seg i en målfattig omgang. Ved pause sto det «bare» 12–10 til Norge.

– Jeg synes Norge er i fjerdegir av seks, mente NRK-kommentator Rowlands.

10 tekniske feil i løpet av 30 minutter var ikke Norge slik vi kjenner laget

Snart etter var det 30 japanske utøvere som hoppet tau og danset på banen. Frem til da var dette kanskje den beste underholdningen.

Cup er cup – skulle Norge ut?

– Dette har jeg ikke sett før, sa ekspert Håvard Tvedten da resultattavlen viste 12–12.

Han tenkte på alle de tekniske feilene, baller som ble kastet rett i hendene på energiske ungarere.

12-12, 14-14, 15–15 og så ungarsk ledelse 16–15. Ulidelig spennende. Semifinalebilletten holdt på å blåse bort. De gode ståpåjentene fra Ungarn utnyttet de store rommene i midten av det norske forsvaret.

– Det er litt opp til oss nå, sa Hergeirsson etter elleve minutter. Han ba kvinnene male på.

– Det gjelder å være her og nå.

Viktige Lunde-involveringer

Målvakt Katrine Lunde kom inn og reddet straffe og et kantskudd. Nora Mørk kastet seg over ballen. Plutselig skjønte de norske at dette kunne gå rett øst. Laget tok tak.

Men de fikk aldri helt ristet av seg de gode ungarerne. Med fem minutter igjen å spille var Norge bare tre mål foran. Men Lunde fortsatte å redde etter å ha kommet inn. Med en redningsprosent på 63 prosent var veteranen helt avgjørende. Og Norge fikk etter hvert litt orden på uttellingen.

Og da unngikk de en ungarsk sjokkseier. Men i semifinalen mot ROC må de nok heve seg.

Ellers blir det reprise av 2016.