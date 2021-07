TOKYO (Aftenposten) Henny Reistad (22) kan skape trøbbel for mange håndballag i OL. Hun skinte i Norges tredje kamp, men i møtet med pressen gråt hun.

Nå nettopp

Montenegro-Norge 35–23. Tårene trillet ned bak munnbindet etter noen få intervjuer med journalistene. Henny Reistad hadde scoret syv mål på syv forsøk etter at hun kom inn litt ut i første omgang.

Men da hun deiset i bakken på slutten av kampen etter en tøff takling, fikk skulderen juling. Spillerne flokket seg rundt henne som levende spørsmålstegn. På benken ble det funnet frem isposer og trøst.

Reistad gjorde grimaser og jublet ikke som de andre da kampen var over. Var storscoreren alvorlig skadet?

– Det er vondt, men jeg er ikke bekymret, sa hun tappert etterpå.

Det er vondt, fryktelig vondt.

Fakta Henny Ella Reistad Født: 9. februar 1999 i Oslo Klubber: Helset, Stabæk, Vipers Sivilstand: Kjæreste med håndballspiller Aksel Horgen Kommer fra: Bærum Bosatt: Kristiansand, men drar til Danmark etter OL Meritter: Vinner av Champions League, EM-gull, VM-sølv med J 20, i det mesterskapet tatt ut på VMs All-Star-lag. Debuterte på landslaget i november 2018. Har tre NM-gull. Vis mer

En lysende stjerne

Norge trenger henne i lørdagens oppgjør mot Nederland, som også har vunnet alle sine kamper. Hun er blitt en spiller som kan vippe et resultatet Norges vei, som hun bidro til på slutten av første omgang mot Montenegro. For er det noe 22-åringen har vokst til å bli, er det en slepen diamant.

– Ja, hun blinker som bare det. Det er det ingen tvil om. Hun kan spille som en liten og stor spiller, sier Stine Bredal Oftedal etter 12-målsseieren, og forklarer videre:

– Hun er både høy og lav.

Det betyr at OL-debutanten med sine 180 cm har en mellomstor høyde. Det gir mange muligheter. Bæringen kan skyte over forsvaret, men også krype sammen og åle seg inn i lukene.

Ordet komplett mener kapteinen er dekkende for det Reistad står for.

Glede over et mål. Henny Reistad viser at hun er fornøyd. Kari Brattset Dale liker det hun ser.

Svært mange kvaliteter

Lagets yngste har alt, sier flere eksperter. Det stemmer med at hun ble kåret til verdens mest lovende spiller av Det internasjonale håndballforbundet i fjor. Allerede i 2018 var hun inkludert på listen over 20 beste unge håndballspillerne verdt å se opp for i fremtiden.

Reistad tikker inn på de fleste bokser:

Smart

Eksplosiv

Hardtskytende

Kondisjonssterk

Har overblikk

Høyde

Tempo

Gjennombruddskraft

X-faktor

Det siste betyr at hun kan varte opp med noe ikke alle har. Hun kan gjøre noe uventet og overraske. Og hun er ofte nest sist på ballen.

Alt i en cocktail

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten trenger ikke å dra pusten før han har de rette ordene om henne:

– Hun har en dødelig kombinasjon.

Han følger håndballen tett i Tokyo og ser en spiller som mange nasjoner vil misunne Norge.

– Hun har en sjelden kombinasjon av så mye. Gjennombrudd, høyde, er en trussel fra flere posisjoner, finter begge veier, har et hoppskudd, men kan også skyte fra bakken.

Listen er lang, men Tvedten synes at hun er ganske god bakover også.

– I Champions League-helgen var hun en etasje over alle andre, sier NRKs radiomann.

Det var tidligere i år at hun briljerte da Vipers vant over Györ i den finalen. 22 mål i semi- og finale sier sitt.

Henny Reistad vant Champions League med Vipers Kristiansand i mai.

Litt gener, mest trening

Selv er Henny Reistad glad for rosen og den hyggelige omtalen. Som OL-debutant har hun levert så langt, og blitt en viktig brikke på Norges lag.

Selv mener hun genene er et godt utgangspunkt, men de mange treningstimene adskillig viktigere.

– Ja, jeg er ganske eksplosiv, men jeg er ikke noe mer eksplosiv enn Stine (Bredal Oftedal) og Vicky (Kristiansen), men fordi jeg er høy, forventer man det kanskje ikke helt.

Reistad legger til at hun ikke har sett seg selv som en skytter. Det har hun utviklet det siste halve året.

– Jeg har prøvd å få skuddet og spesielt hoppskuddet i repertoaret for å bli en bedre spiller.

– Fra du kom inn i landslaget i 2018, har du vært tøff i hodet. Hvor har du din mentale styrke fra?

– Vanskelig å si, men det er noe jeg har funnet ut i senere tid, at det er mentale ting jeg er god på. Jeg har ikke vært det helt bevisst, men har prøvd å ha fokus på de riktige tingene. Og det er viktige ikke å grave seg ned hvis det går dårlig.

På spørsmål om hun kan beskrive seg selv med noen få ord, nevner hun at hun er dedikert og pliktoppfyllende.

– Jeg har trent mye og har ikke vært en unnasluntrer på trening.

Fakta Nederland neste Norge har full pott på tre kamper. Lørdag er Nederland motstander i gruppefinalen. Nederland spiller som Norge, med høy fart. Mot Montenegro ble Henny Reistad og Nora Mørk toppscorere med syv mål. Norge har en bred stall. I denne kampen kom åtte spillere på scoringslisten. Kaptein Stine Bredal Oftedal og Sanna Solberg-Isaksen fikset seks hver. Vis mer

Montenegros pangåpning

Hergeirsson, som hadde gått bestemt mot sekretariatet etter 17 minutter av kampen og trykket på time out-knappen, valgte å sette inn Reistad da det buttet mot. Norge lå under, fikk sjanser, men Montenegros målvakt reddet åtte ganger i første omgang. Det var bom på bom fra rutinerte spillere.

Nok er nok, så det ut som om Hergeirsson tenkte da han samlet spillerne rundt seg. Så viste Reistad, Sanna Solberg-Isaksen og Marit Røsberg Jacobsen hva som måtte til. Jacobsen fant en glipe mellom målvakt og stangen, der du tror det ikke er mulig å få inn en appelsin.

Da ble det 13–13 til pause.

I 2. omgang var Reistad på høyden.

Hergeirsson sa etter kampen at skaden hennes var litt skummel.

Utenom listen som allerede er nevnt, fremhevet han allsidigheten og at hun forsvarsmessig er veldig bevegelig.

– Det er en spiller for fremtiden og allerede en viktig brikke. Men vi skal være flinke, slik at hun får fortsette å blomstre og utvikle seg. Vi skal være gode til å spille henne god. Samtidig skal hun spille andre gode.

Så gikk han i garderoben. Og var spent på hvor alvorlig Reistads skade er.