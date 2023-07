Ruuds motstander hyller produksjonen av norske utøvere: – De er fysiske beist i hver sin idrett

Casper Ruuds neste Wimbledon-motstander, Liam Broady (29), lar seg fascinere av den norske verdensfireren og Erling Braut Haalands prestasjoner på idrettsbanen.

Liam Broady er klar for å møte Casper Ruud i andre runde i Wimbledon. Vis mer

Da Broady møtte pressen etter seieren i første runde mot franske Constant Lestienne, ble Norges idrettsstjerner et samtaletema.

– De (Norge) er gode på å produsere store utøvere, også på fotballbanen. Haaland, et fysisk beist. Casper er også et beist på sin måte. Måten han treffer ballen på er enorm, sa briten på pressekonferansen.

29-åringen, som selv er Manchester City-supporter, forteller at favorittklubben støtter han på veien mot bragder på tennisbanen.

– De sendte en melding til meg på Twitter 20 eller 30 minutter før kampen i dag, og jeg tenkte: Å, gud. Jeg kan ikke svare dem nå. Først må jeg vinne kampen, så kan jeg svare, sa Broady.

– De er fantastiske og følger med hele veien. Jeg husker da jeg var her som 17-åring og var helt i ekstase da de sendte meg melding. Sånn er det fortsatt i dag, fortsatte 29-åringen.

Ser fram til å møte Ruud

Broady er rangert som nummer 142 i verden og fikk wildcard inn i årets utgave av turneringen. Neste utfordring for briten er verdensfirer Casper Ruud, som mandag slo franske Laurent Lokoli 3-1 i sett.

– Det blir spennende å møte Casper, noe jeg aldri har gjort før. Jeg håper jeg kan spille en god kamp, sa Broady.

Briten, som mandag spilte sin kamp på bane 15, ble spurt om han ønsket å spille på en av de andre banene mot Ruud.

– Alle ønsker å spille på hovedbanen eller bane 1. Det er bare sånn det er. Likevel synes jeg stemningen på de andre banene også er fantastisk. I fjor spilte jeg på bane 3, og jeg har aldri opplevd en lignende stemning i Wimbledon noen gang.

– Så du kunne kanskje tenke deg bane 2 eller 3?

– Jeg skal møte verdensfireren i andre runde av Wimbledon. Jeg spiller mot han hjemme i Stockport hvis jeg må det. Det har ingenting å si.

Spøkte om Djokovic

Medregnet årets utgave av Wimbledon har Broady spilt på hovedtablået seks ganger i den prestisjetunge London-turneringen. På seks forsøk har briten avansert til 2. runde fire ganger.

– Du har gjort det til en slags vane å vinne kamper i første runde her. Hva er hemmeligheten?

– Å få en fordelaktig trekning. Ikke møte Djokovic i den første runden, smilte 29-åringen.

– Jeg vil ikke si det finnes en hemmelighet. Jeg har blitt eldre og fått mer erfaring. Først og fremst føler jeg at jeg må nyte øyeblikket og se på det som et privilegium at jeg får muligheten til å spille denne turneringen. Det er det ikke alle som får, avsluttet Broady.