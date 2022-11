Her kan det bli VM-kafé. - Vi må bli mer synlig for folket

Med 839 dager igjen til ski-VM flytter VM-organisasjonen inn i nye lokaler.

Kommunedirektør Morten Wolden serverte VM-sjef Kristin Mürer Stemland kake da de feiret VM-organisasjonens nye lokaler. Til høyre styreleder Bård Benum.

Nå nettopp

Onsdag markerte VM-selskapet at de er på plass i nye lokaler i Trondheim sentrum, nærmere bestemt i Erling Skakkes gate 14. Nå håper de folk stikker innom førsteetasje i Bytorget for en VM-prat.

– Når VM i Planica er ferdig til vinteren, så er vi neste mesterskap ut. Vi må ble mer synlig for folket og mer tilgjengelig. Å få være her er kjempeviktig for å skape engasjement og interesse for VM, sier Kristin Mürer Stemland, konstituert VM-sjef til Adresseavisen.