Den ene spiller to utsolgte konserter på Samfundet i helga. Den andre spiller avgjørende toppkamp for RBK foran et fullsatt Lerkendal. Vi møtte Jon Ranes og Edvard Tagseth til en prat om Rosenborg, Undergrunn og livet som ung stjerne. Sport Rosenborg BK Stjernemøtet

Den ene spiller foran et fullsatt Samfundet ganger to i helga. Den andre foran et fullsatt Lerkendal. Før det braker løs samlet vi kompisene Jon Ranes og Edvard Tagseth til en prat om Rosenborg og stjernelivet.

28. okt. 2022 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg så på profilen og tenkte bare «what?!».

Latteren fyller Rundhallen på Samfundet. Kompisene Jon Ranes og Edvard Tagseth forteller om det som ble starten på et vennskap.