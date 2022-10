Svein Maalen har fått jobb i Rosenborg

Svein Maalen skal trene RBK-trenerne på akademiet.

Christine Schefte /Adresseavisen

25. okt. 2022 17:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har hatt andre baller i lufta nå, og hatt tilbud om trenerjobber som kunne vært interessante for meg. Men jeg valgte dette fordi jeg tror det er riktig. Og jeg tror veldig på det vi skal få til i RBK. Jeg tror på de retningsvalgene som ble tatt da Roar Vikvang kom inn. Vi skal få enda flere RBK-spillere til å bli gode nok for spill på det øverste nivået – helst på Lerkendal. Og gjennom det løfte trøndersk fotball sammen. Der har Rosenborg et medansvar, og det brenner jeg for, sier Svein Maalen.

– Var de tilbudene du takket nei til fra toppfotballen?