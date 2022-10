Avis: Ronaldo deltok ikke i feiringen etter United-seier

Cristiano Ronaldo (37) gikk ikke bare rett i garderoben. Han skal også ha forlatt stadion mens lagkameratene feiret, ifølge avis. Arne Scheie har fått nok av portugiseren.

20. okt. 2022 10:02 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester United leverte en av deres beste kamper på lang tid da de slo Tottenham 2–0 på Old Trafford onsdag kveld. arrow-outward-link En som likevel ikke var fornøyd var Cristiano Ronaldo, som rett før kampslutt gikk i spillertunnelen.

– Man går bare ikke inn garderoben før kampen er over som en liten sutrende unge, sier Manchester United-supporter Arne Scheie til VG.

Ifølge The Athletic arrow-outward-link skal Ronaldo ikke bare ha gått i garderoben, men også forlatt Old Trafford før kampen var ferdig.

Hans fravær skal ikke ha blitt lagt særlig merke til blant spillerne i garderoben, som feiret ettertrykkelig i garderoben, skriver journalist i The Athletic Laurie Whitwell på Twitter. arrow-outward-link

LEI: Arne Scheie kommenterte engelsk fotball i en årrekke for NRK. Han ser alle kampene til Manchester United, og synes lite om oppførselen til Cristiano Ronaldo

United.no-journalist Eivind Holth mener Ronaldo er veldig klar over hvor stor oppmerksomhet onsdagens handling får.

– Det verste er at jeg ikke blir sjokkert. Det som er viktig å ta med her er at Ronaldo kjenner det spillet her. Han vet hvilken makt han har. Han vet at han kan skape overskrifter bare ved å se misfornøyd ut, sier Holth til VG.

I Premier League-studioet til Viaplay Sverige satt tidligere norsk landslagssjef Lars Lägerback. Han var heller ikke nådig mot Ronaldo.

– Det viser at han setter seg selv foran laget, når de har gjort en kanonkamp og vinner. Jeg hadde vært tvilsom til å beholde ham. Det kan være den siste kampen han spiller i Manchester United, sier Lagerbäck, gjengitt i Aftonbladet. arrow-outward-link

MISFORNØYD: Cristiano Ronaldo trives svært lite med benketilværelsen i Manchester United.

Erik ten Hag var ordknapp om Ronaldo etter kampen, men han sa at han ville «håndtere det i morgen». Det er ikke første gang Manchester United-manageren har måtte svare for Ronaldo sin oppførsel. I treningskampen mot Rayo Vallecano i sommer dro stjernespissen fra stadion i pausen. Den gangen kalte ten Hag oppførselen for «uakseptabel».

– Måten han løste det på forrige gang han gikk fra stadion var å fordømme det offentlig. Ettersom jeg har forstått så skjedde ingenting internt. Det er jo viktig for ten Hag å sette seg i autoritet i spillergruppen, og han er kjent for å være streng. Så jeg forventer at han gir beskjed om at det ikke kan skje igjen, men jeg har liten tro på at det kommer til å skje en endring hos en 37-åring, sier Holth.

Det var mye snakk i sommer om at Ronaldo var på vei vekk fra Manchester United. Det skjedde ikke.

– Jeg tenker at alle de som mente at det ville være fornuftig å sende «sirkus-Ronaldo» videre i sommer fikk rett i det. Det handler først og fremst om de signalene Ronaldo sender i form av kroppsspråk. Det vi ser er en spiller som ikke spiller på lag. Det er ikke det, det laget her trenger, sier Holth.

– Spørsmålet er om Ronaldo er fornøyd med å sitte på benken, jeg kan ikke tenke meg det. Vil han bort, det vil han sikkert, så bør United gjøre det de kan for å få det til, sier Scheie.

Holth frykter at dette kan være med på å skape disharmoni i United-troppen.

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor mye et sånt sirkus kan påvirke. Jeg frykter det kan skape splittelse internt. Det vil fort bli polarisert. Noen i garderoben vil støtte Ronaldo uansett. Det virker som at han ikke unner lagkameratene seieren. Sånn skal det ikke være i Manchester United eller hvilken som helst klubb, for den saks skyld, sier Holth.

– Det er i ferd med å bli en veldig trist avslutning, for det som for mange er en veldig stor united-helt, legger han til.