Frir til rekordstort publikum: – Det er noe helt annet i Polen

Kolstads islandske stjerneduo håper Elverum får en spesiell behandling av publikum under toppkampen lørdag.

21. okt. 2022 18:44 Sist oppdatert nå nettopp

Når Kolstads islandske stjerneduo Janus Smarason og Sigvaldi Gudjonsson går inn svingdøra til Trondheim Spektrum for aller første gang, er de synlig begeistret.

– Det er veldig stort her. Er det ni håndballbaner i anlegget? Det ser ut som det kan bli en bra håndballfest, her, sier de to.