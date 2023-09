Kunne blitt vraket – ble helten for Viking: – Tror vi er bedre enn vi er

(Viking – Sandefjord 4–3) Lars-Jørgen Salvesen (27) bekrefter at han egentlig ikke skulle startet Vikings kamp mot Sandefjord. En skade på spisskonkurrenten endret alt – og Salvesen ble tomålsscorer.

TO MÅL: Lars-Jørgen Salvesen scoret to mål hjemme mot Sandefjord.





Publisert: 24.09.2023 18:51 Oppdatert: 24.09.2023 19:49

Det bidro til Vikings dramatiske 4–3-seier over nedrykkstruede Sandefjord – der de gulltørste siddisene ledet 2–0, fikk 2–2 i fleisen rett før pause, gikk opp til 4–2 og holdt unna etter at vestfoldingene reduserte til 3–4.

Dermed står luken til serietoer Bodø/Glimt to poeng, som vant 4–2 i sin kamp etter Amahl Pellegrino-show på Aspmyra.

Men for Salvesen kunne det meste vært annerledes. Nick D'Agostino (25) var nemlig på vei inn i laget på tomålsscorerens bekostning, helt til D’Agostini ble skadet rett før helgen.

– Det er utrolig trist med skaden til Nick. Han skulle starte kampen i dag. Måten han har backet meg opp hele sesongen – vi har hatt en fair fight, han har vært en fantastisk lagspiller. Jeg har backet ham, han har backet meg, sier Salvesen til Aftenbladet.

25-åringen fra Australia har skadet kneet.

– Han er sannsynligvis uten en periode, bekrefter trener Morten Jensen overfor samme avis etter kampen.

Men han og kollega Bjarte Lunde Aarsheim har altså Salvesen å ty til. Sørlendingen hadde ikke scoret på tre kamper før søndag. Sist målinvolvering var borte i 3–1-seieren mot Lillestrøm.

Mot Sandefjord satte han to og var tredje sist på Vikings fjerde. Men Salvesen var ikke bare fornøyd etter kamp.

– Veldig rotete kamp. Vi leder 2–0 etter 20 minutter og bør egentlig ha full kontroll. Vi blir litt nonchalante og tror vi er litt bedre enn vi er. Vi skal ikke slippe dem inn igjen på vår hjemmebane. Vi får de målene vi trenger, men det blir fryktelig spennende på tampen her, sier han til TV 2.

– Vi er gode i store deler av kampen, men vi slipper inn tre mål på hjemmebane. Det er ikke godt nok.

GULLDUO? Zlatko Tripic og Lars-Jørgen Salvesen. Vis mer

Høyreback for anledningen Yann-Erik de Lanlay åpnet scoringsballet for Viking før Salvesen la på til 2–0. Franklin Daddys Boy og Danilo Al-Saed utlignet på et drøyt kvarter for gjestene.

Salvesen, servert av Shayne Pattynama, ble tomålsscorer få minutter etter pause.

Samuel Adegbenro scoret seks minutter før slutt og hjemmepublikummet trodde det var spikeren i kisten. Men så ble David Brekalo brutalt straffet innenfor egen sekstenmeter. Han ville ha frispark på lagkamerat og veivet med hånden.

Da skjøt en Sandefjord-spiller i den langt utstrakte hånden og dermed straffe. Alexander Ruud Tveter sørget dermed for litt spenning da han reduserte til 3–4.

Det ble kun med spenningen. Triumfen er dermed Vikings tolvte seier på de siste 13 kampene i Eliteserien.

Viking er i gullkamp mot Bodø/Glimt og Tromsø der de holdes som favoritter av flere eksperter.

Fakta Kampprogram – Viking 1. oktober – Molde, Eliteserien (B)

7. oktober – Odd, Eliteserien (B)

22. oktober – Tromsø, Eliteserien (H)

29. oktober – Strømsgodset, Eliteserien B)

4. november – HamKam, Eliteserien (B)

12. november – Sarpsborg, Eliteserien (H)

26. november – Aalesund, Eliteserien (B)

3. desember – Rosenborg, Eliteserien (H)

Tidligere Lillestrøm-trener og nå TV 2-ekspert Petter Myhre tok opp den debatten i FotballXtra underveis i fotballrunden. Han holder også Viking som små favoritter, hovedsakelig på grunn av kampprogrammet.

Men han understreker at dette er en situasjon, som Viking ikke er vant med å være i kontra Bodø/Glimt.

– Så er det hvordan Viking takler forventningspresset, for det kommer jo. En ting er Bodø/Glimt, de er vant til det. Der er det forventninger de siste sesongene at de skal kjempe om gull hver gang. For Viking er det en ny situasjon, sier Myhre og legger til:

– Og det vet man aldri hvordan slår ut. Det trenger ikke slå ut før det er 3-4 kamper igjen, da nærmer det seg, da skal det avgjøres.

Bodø/Glimt skal spille 12 kamper før siste serierunde 3. desember.

Viking skal spille syv kamper før deres siste eliteserieoppgjør mot Rosenborg hjemme.