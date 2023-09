Lance Stroll kom helskinnet fra voldsom krasj: – Bilen er helt knust

Lance Stroll (24) slapp helskinnet fra en voldsom smell i kvalifiseringen til Singapore Grand Prix. Verdensmester Max Verstappen (25) ble sensasjonelt slått ut som 11. mann.

Publisert: 16.09.2023 15:56 Oppdatert: 16.09.2023 16:18



– Dramatiske bilder, fastslår ekspert Stein Pettersen på Viaplay-sendingen om Stroll-krasjen.

– Bilen er helt knust, sier hans kollega Atle Gulbrandsen.

Kanadieren klatret ut av et vrak som ganske sikkert koster nattesøvnen for Aston Martins mekanikere og ingeniører - som må jobbe for å få bilen klar til søndagens løp.

– Der ser vi hvor sikre dagens Formel 1-biler er. Stroll klatrer tilsynelatende uskadet ut av bilen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

– Stroll gjør helt riktig når han ikke holder i rattet når bilen går inn i murveggen. Det var det Daniel Ricciardo gjorde feil da han brakk hånden på trening før Nederlands Grand Prix.

Foto: MOHD RASFAN / AFP / NTB

Om Stroll sier Gulbrandsen:

– Han holder ikke tempoet til teamkollega Alonso, og må derfor «pushe». Og da kan det ende som det gjør i dag.

Max Verstappen slet på treningene foran lørdagens kvalifisering og var bare niende best i Q1. Han risikerer også en grid-straff etter løpet, for han ventet lenge med å kjøre ut av depotet og ut på banen - trolig for å slippe køkjøring.

Så ble nederlenderen slått ut i Q2 da han bare ble nummer 11, slått av nykommeren Liam Lawson. Men det kan altså hende at han ender enda lengre bak i starten når dommeren har fått sett nærmere to hendelser underveis.

Yuki Tsunoda i søsterteamet AlphaTauri var sensasjonelt raskest i Q1, fulgt av Sergio Perez og Nico Hülkenber.

– Jeg kan aldri huske å ha opplevd at en bane blir så mye bedre i løpet av et par minutter, sier Viaplays Gulbrandsen.

Samtlige team - minus Haas - har oppdateringer. For Alfa Romeo, Alphatauri og McLaren handler det som vesentlige oppdateringer.

Kineseren Guanyu Zhou har denne uken signert ny kontrakt med Alfa Romeo ut 2024 - sammen med Valtteri Bottas.