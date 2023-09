Dette grepet mener Ruud må til for å henge med: – Må tenke på det hver gang

Casper Ruud har bestemt seg for å endre på spillestilen. Det har han konkludert med at må til, for å matche fremtidens tennis. Ekspert mener det krever mye, men at det er helt nødvendig.

TAR GREP: Casper Ruud lanserer endringer etter at sesongen så langt har buttet litt imot. Vis mer





Publisert: 14.09.2023 15:21

Tennisstjernen Casper Ruud har fått flere dager hjemme etter at han røk ut av US Open i andre runde.

Den tiden har han brukt godt til å tenke over hvorfor resultatene så langt i årets sesong ikke har vært helt som ønsket.

Et finaletap i French Open og én ATP 250-seier kan han vise til, i stor kontrast til fjorårets suksessfulle sesong.

– Jeg har fått 10–12 dager med trening, og det føler jeg har hjulpet en del. Jeg har fått spilt mer aggressiv type tennis, som vi har konkludert med at må til, sier Ruud til VG.

MYE TRENING: Ruud har tilbrakt mye tid i Oslo Tennisarena på Hasle de siste to ukene. Vis mer

Ruud mener at mange av kampene han tapte i år, har skjedd fordi motstanderen spiller mer aggressivt og klarer å slå flere vinner-ess, serveess, returvinnere og følger inn til nett oftere.

– Jeg har havnet litt for mye på defensiven og litt for langt bak i banen. Det er noe jeg har prøvd å jobbe med nå, sier Ruud.

Han understreker at det ikke er enkelt å endre en spillestil på tolv dager.

– Det kommer til å ta tid, men jeg er innforstått med at moderne tennis og fremtidens tennis er å spille aggressivt. Litt mer aggressivt enn det jeg har gjort de siste ukene og månedene. Det er noe jeg må jobbe videre med, og prøve å tenke på hver gang jeg går ut på banen, sier han.

– Jeg skal prøve å være mer aggressiv enn defensiv, konkluderer han.

KLAR I TALEN: Casper Ruud vet hva han må gjøre for å snu en negativ trend. Her fra Oslo Tennisarena. Vis mer

– Det krever mye. Det krever at du er trygg og behersker det. Det er noe å gjøre det på trening, men noe annet å gjøre det i pressede situasjoner i kamp. Da vil man kanskje falle tilbake på det trygge, som har vært det defensive spillet hans, sier Discovery-ekspert Dorthea Faa-Hvidning til VG.

Den tidligere norgesmesteren i tennis er uansett ikke i tvil om at Ruud gjør det riktige ved å legge om spillestil.

– Jeg tror han er avhengig av det offensive for å henge med. Tennisen blir mer og mer offensiv, og det er flere og flere spillere som blir komplette. Så jeg synes det er riktig tankegang, sier hun.

Det risikable ved å endre spillestil, mener Faa-Hvidning er at Ruud skal finne balansen mellom når han skal være offensiv og når han skal være defensiv.

– Han har hatt noen tendenser til å bli enten litt for mye offensiv eller defensiv. Enten har han blitt stresset og rushet til nettet, eller så har han blitt stående bak. Den eneste risikoen jeg føler kan skje i kamp, er at han blir for låst på det offensive, sier Faa-Hvidning og fortsetter:

– Det kommer han til å finne ut av, men det kommer til å ta tid. Det kommer kanskje til å ta noen kamper også, og det er en risiko at du må endre tankegangen. Man må ikke glemme det man er god på heller.

Per dags dato ligger Ruud på 9. plass på verdensrankingen, og på 10. plass på ATP-racet ATP-racetMens verdensrankingen tar for seg poeng oppsamlet de siste 365 dagene, tar ATP-racet for seg poengene kun denne sesongen. , som bestemmer om man kommer seg til ATP-sluttspillet i november. Der blir de åtte beste kvalifisert, og Ruud er 395 poeng bak Taylor Fritz på den siste plassen.

Faa-Hvidning innser at det blir vanskelig for Ruud, men er klar på at muligheten er der.

– Han er avhengig av noen bra resultater, og han må vinne noen kamper. Han er også avhengig av at spillerne rundt ham, som Taylor Fritz og Frances Tiafoe, ikke gjør det så bra, sier hun.