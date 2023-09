Karsten Warholm slått i Diamond League-finalen

Karsten Warholm (27) ble nummer to igjen. Rai Benjamin (26) vant med ny Diamond League-rekord. Amerikaneren leverte årsbeste i verden.

NUMMER TO: Karsten Warholm (t.v.) ble nummer to på 400 meter hekk i Diamond League-finalen i USA lørdag. Her fra Zürich, da ble han også nummer to. Vis mer





Publisert: 16.09.2023 21:06 Oppdatert: 16.09.2023 21:26

Den regjerende verdensmesteren på 400 meter hekk ble nummer to i Diamond League-finalen i Eugene i USA lørdag kveld. Og for et løp det ble, ett av de raskeste på øvelsen i historien.

– Jeg er skuffet når jeg taper. Jeg er litt forbannet fordi jeg ikke klarte å ta den seieren. Det er ikke gøy å tape, jeg hater det, sier Warholm til NRK.

Benjamin understreker overfor NRK at det er mesterskapene som gjelder, og at det ikke var viktig for ham å slå Warholm, men å vinne.

46,51 var Diamond League-rekorden på øvelsen, og den ble slått lørdag kveld med 46,39. Amerikaneren Rai Benjamin kom voldsomt på oppløpet og tok igjen Warholm i løpet av de siste meterne. 46,39 sekunder er også årsbeste i verden på 400 meter hekk. Warholm løp inn på tiden 46,53.

– Hva skal man si? Jeg får gå hjem å trene og løpe fortere neste år, sier Warholm til NRK.

Kveldens vinnertid er den fjerde raskeste i historien. Warholm har verdensrekorden på 45,94 fra OL-finalen i 2021, Benjamin løp i samme finalen på 46,17, mens Alison dos Santos har løpt på 46,29.

Warholm understreker at han ikke undervurderer konkurrentene sine og kaller sesongen fantastisk etter VM-gullet.

Warholm ble nummer to, slått med tre hundredeler av Kyron McMaster, under Diamond League-stevnet i Zürich 1. september. Det var første gang han ikke vant et Diamond League-løp siden 2018. Nå skjedde det igjen.

Senere i kveld er det en engelsk mil for menn, de løper klokken 22.50 (Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås).

Warholm sa etter Zürich-løpet at det var en «wake up call» og ville bruke det som motivasjon.

– Jeg var litt sliten etter feiringen av VM-gullet. I dag ble jeg slått og jeg får ta det som en mann. Jeg kjenner champagnen i låret fra seiersfesten, sa Warholm med glimt i øyet til SVT da.

27-åringen ble verdensmester på 400 meter hekk for tredje gang den 23. august i Budapest.

Under VM i nettopp Eugene i fjor ble Warholm nummer syv, etter en trøblete sesong preget av skader.