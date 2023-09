Bild: Julian Nagelsmann blir ny tysk landslagssjef i fotball

Julian Nagelsmann erstatter Hansi Flick som sjef for det tyske herrelandslaget i fotball, melder storavisen Bild.

Publisert: 19.09.2023 11:51

Bild hevder å ha kilder på at Det tyske fotballforbundet har besluttet at Nagelsmann er rett mann for jobben.

Han skal lede laget fram mot EM-sluttspillet i 2024. Bare de siste detaljene gjenstår å avklare, skriver Bild. Månedslønnen skal angivelig ligge på rundt 400.000 euro, tilsvarende mer enn fire millioner kroner.

Nagelsmann ledet Bayern München fram til mars i år. Han har siden hatt etterlønn fra storklubben. Nå er avtalen avsluttet.

Nagelsmann har tidligere også trent Hoffenheim og Leipzig.

Hansi Flick mistet jobben som landslagssjef for Tyskland etter 1-4-nederlaget for Japan nylig. Sparkingen skjedde bare ett år før EM på hjemmebane.

Flick ble landslagssjef i 2021 og fikk 25 kamper i lederstolen. Han tok over ansvaret for «Die Mannschaft» etter at han i 2019/2020-sesongen ledet Bayern München til klubbens andre mestertrippel da laget vant både Bundesliga, den tyske cupen og mesterligaen.