Varmet kongen i 1997 - nå får hytta nytt liv

Granåsens egne variant av RBK-Brakka skal oppgraderes fram mot ski-VM i 2025.

Håvard Lie, daglig leder i Trønderhopp, Oddny Estenstad, styreleder Trønderhopp har nettopp fått høre hvor stor pengegave de får til å oppgradere Sparebankhytta.

22.02.2023 18:57

Sparebankhytta i Granåsen ble bygd for ski-VM i 1997. Nå som et nytt Trondheim-VM snart står for tur, gis eierskapet videre.

Trondheim kommune mottar hytta som en gave fra Sparebank1, og leier den ut videre til Trønderhopp.

