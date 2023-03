Dennis Hauger toer i første forsøk: – Dette lover godt

Dennis Hauger (19) i nytt team fikk en pangstart på Formel 2-sesongen med 2. plass i sprintløpet i Bahrain lørdag.

SESONGSTART: Dennis Hauger.

04.03.2023 15:01

– Dette lover godt for resten av sesongen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om nordmannens sesongstart.

– Den som imponerte mest i dag, var Dennis Hauger, fortsetter Gulbrandsen.

Aurskogs store sønn var flinkere enn sine konkurrenter til å ta vare på dekkene og avanserte fra 5. til 3. plass med sterke forbikjøringer av både kvalik-vinneren Théo Pourchaire og Red Bull-kollega Ayumu Iwasa.

På slutten presset Hauger fransk-portugisiske Victor Martins i kamp om 2. plass, og med en glitrende forbikjøring passerte han ART-føreren rett før slutt.

– Det er utrolig hva dekkene betyr i Formel 2, utbryter Viaplay-ekspert Henning Isdal på direkten.

Den norske Red Bull-junioren kvalifiserte seg fredag som fjerde best etter en vanvittig hundredelskamp. Det er den nest beste kvalifiseringen han har hatt i Formel 2- karrieren.

Det betydde egentlig at han skulle starte som nummer syv i lørdagens sprintløp, men en gridstraff til dansken Frederik Vesti gjorde at Hauger hadde sjette beste startspor. Søndag får han fjerde beste startspor i hovedløpet.

Nordmannen har i år skiftet til nytt team, MP Motorsport. 2022 var ikke særlig vellykket med Prema-teamet. Dette er hans andre sesong i Formel 2, altså hakket under Formel 1. Hauger tok to seirer i Formel 2 i 2022, én gang i et sprintløp og én gang i et hovedløp.

Sveitseren Ralph Boschung vant lørdagens sprintløp suverent.