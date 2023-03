Shiffrin må vente på Stenmark-rekorden

Ragnhild Mowinckel ligger som beste norske på en foreløpig 14.-plass under super-G-rennet på Kvitfjell.

05.03.2023 11:46

Rennet pågår fortsatt, men de antatt beste har kjørt.

Det ble et super-G-renn hvor værforholdene fikk mye å si på Kvitfjell. Et tykt snødrev gjorde at det gikk betydelig tregere i den øvre delen av løypa, for hver eneste løper som kjørte i mål.

Dermed fikk sveitsiske Jasmine Flury en kjempefordel fra startnummer én.

Likevel klarte italienske Sofia Goggia å snike seg foran fra startnummer 16 i snødrevet. Det så lenge ut som 30-åringen skulle vinne rennet, men da snøen ga seg kjørte østerrikerne Franziska Gritsch (startnummer 26), Stephanie Venier (29) og Nina Ortileb (31) inn til ny ledelse etter hverandre.

Ortileb leder rennet med 12 hundredeler ned til Venier og 38 ned til Gritsch. Amerikanske Mikaela Shiffrin ligger som nummer sju.

Shiffrin er på jakt etter å tangere den svenske alpinlegenden Ingar Stenmark som tidenes mestvinnende alpinist i verdenscupen. Svensken står med 86 seiere på det øverste nivået, mens Shiffrin følger én seier bak.

De norske jentene fikk det ikke helt til å stemme under søndagens super-G-renn. Ragnhild Mowinckel er beste norske på en foreløpig 14.-plass, mens Kajsa Vickhoff Lie ligger som nummer 17.

– Det er nærme, men dessverre var jeg på feil side av marginene. Det lugget så det synger etter på toppen, så det blir vanskeligere og vanskeligere å kjøre fort der, sa Mowinckel til TV 2.

Moldenseren ligger 51 hundredeler bak Goggia, mens Lie følger 17 hundredeler bak der igjen.

– Det er et litt rart renn i dag. Plutselig endret været seg og snøen kom. Men Goggia tok ledelsen, så det er ikke noe å klage på, sa Lie.

Bærumsjenta hadde imidlertid karrierens beste dag lørdag, da hun kjørte ned til sin første verdenscupseier i utforrennet. Det var også Norges første verdenscupseier i utfor på kvinnesiden.