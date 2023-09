Russiske stjerner med støtte til krigen

Her viser russiske ishockeystjerner sin støtte til krigen i Ukraina.

CSKA-spilleren Maksim Manin varmer opp med «Z» på armen før møtet med AK Bars. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 13:41

Bildene er hentet fra oppvarmingen til CSKA Moskvas kamp AK Bars fra Kazan sist fredag.

Spillerne har «Z» på draktene - symbolet på den russiske krigføringen i Ukraina - og emblemet til den paramilitære russiske gruppen «Espanola».

– Den er dedikert til tapre krigere fra den militære organisasjonen «Espanola» som uselvisk forsvarer vårt hjemland på de farligste stedene på fronten, ofrer helsen og risikerer livet, heter det fra CSKA på Telegram.

– Det er stoltheten over de helter som kjemper for hver eneste innbygger i landet. Vi står alle opp og applauderer for våre krigere i «Espanola». De er sanne patrioter og helter av Russland», heter det.

«Espanola» er en paramilitær gruppe som kriger i Ukraina og som består av hooligans fra forskjellige russiske klubber.

Droppen i kampen mellom CSKA Moskva og AK Bars ble tatt av representanter for den paramilitære gruppen «Espanola», som kriger i Ukraina. Vis mer

– «Espanola er en unik avdeling som bringer sammen sportsfans fra hele Russland», heter det.

Droppen i kampen ble også symbolsk utført av en offiser i denne gruppen.

CSKA Moskva har én svensk spiller i troppen, Fredrik Claesson. Også han er avbildet med «Z»-symbolet på oppvarmingsdrakten.

Episoden vekker sterke reaksjoner i Ukraina.

– Verden er forandret. Idretten kan ikke lenger være nøytral, skriver tidligere Dinamo Kyiv-keeper i fotball, Svyatoslav Sirota på Facebook, gjengitt av klubbens hjemmeside.

– Våre idrettsutøvere er ambassadører for Ukraina over hele verden, og sport er en del av livene våre. I dag trenger vi ikke fortelle verden hva som skjer i Ukraina – hele verden vet det allerede. Men vi må ikke la verden slappe av, glemme eller bremse sin støtte, fortsetter han.

Den tidligere CSKA-fotballspilleren Andrej Solomatin er også blant soldatene i denne bataljonen. Han forteller til Match TV at de fikk en minibuss av CSKA hockeyklubb som de beveger seg rundt i. Gruppen skal blant annet ha deltatt i det store slaget om Bakhmut.

Den ukrainske avisen Ukrainskaja Pravda hevder at «Espanola» har link til tidligere Putin-rådgiver Vladislav Surkov og også til Putins parti «Forente Russland».