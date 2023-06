Nuggets vant sin første NBA-tittel: – Vi vil ha mer

Denver Nuggets og superstjernen Nikola Jokic avgjorde finalen mot Miami Heat på fem kamper og er for første gang mester i basketballigaen NBA.

Nikola Jokic (midten) og Denver Nuggets gjorde kort prosess med Miami Heat i NBA-finalen.

13.06.2023 14:11

Tittelen ble sikret med 94-89-seier på hjemmebane mandag. Jokic scoret 28 poeng og var lettet etter en kamp der begge lag slet med uttellingen.

– Det var en fæl kamp, og vi klarte ikke å skyte, men til slutt løste vi det. Jeg er bare glad for at vi vant kampen, sa Jokic, ifølge TT.

Han ble kåret til NBA-finalens mest verdifulle spiller (MVP).

– Det er bra. Jobben er gjort, og nå kan vi dra hjem, smilte han til ESPN rett etter kampen.

Vil bygge dynasti

Denver vant første kamp i finaleserien, men tapte den andre. Senere ble det tre strake seirer for sesongens beste lag.

Nuggets-trener Michael Malone ser for seg at årets tittel er starten på et dynasti for Colorado-klubben.

– Jeg har en nyhet til alle der ute. Vi er ikke tilfreds med én (tittel). Vi vil ha flere, utbrøt han.

– Vi har utrettet noe denne franchisen aldri har gjort før, men vi har mange unge, talentfulle spillere i garderoben. Jeg synes vi nettopp har vist gjennom 16 sluttspillseirer hva vi er kapable til på den største scenen.

– Pat Riley (Heat-president) sa noe for mange år siden, og jeg pleide å ha det på tavla mi da jeg var hovedtrener i Sacramento. Det handler om utviklingen i denne sporten og hvordan du går fra ingenting til oppkomling, fra oppkomling til vinner, fra vinner til tittelkandidat og fra tittelkandidat til mester. Det siste steget er fra mester til å bli et dynasti, fortsatte Malone.

Sliten

Nuggets største stjerne, Jokic, valgte en litt annen tilnærming i intervjuet, om enn noe spøkefullt:

– Jeg tenker ikke på neste sesong. Jeg kommer til å be treneren om å gi meg noen flere uker ferie slik at jeg kan bli klar for sesongen, sa serberen.

Han la til at han alltid har trodd at Denver-troppen kunne få til noe unikt.

– Det er ikke bare startoppstillingen, det er hele laget. Siden dag én har jeg følt noe spesielt, en annen energi. Jeg er egentlig ikke en optimist, men det har gitt meg håp om at vi kunne utrette noe.