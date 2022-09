Bullen klar for VM-finale: – En drøm!

Grace Bullen (25) kjemper torsdag kveld om noe så sjeldent som et VM-gull. Sist det ble norsk gull var i 1998.

14. sep. 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Det her er jo en drøm! Endelig får Grace det hun fortjener, sier Gudrun Høie til VG.

Hun har tidligere trent Bullen og de representerer begge Fredrikstad Bryteklubb Atlas. Høie er den foreløpig siste norske kvinnen som har tatt VM-gull i bryting.

– Det er på tide at det blir gull igjen. Grace er uansett sikret medalje, og det er ekstremt viktig for henne og for norsk bryting, sier Høie etter at hun nettopp har sett Bullen ta seg til finalen etter å ha slått polske Jowita Maria Wrzesien med 5–1.

Semifinalen i Beograd var lenge meget tett. Bullen tok ledelsen 1–0 mot slutten av den første omgangen.

Fakta Grace Jacob Bullen Født: 7. februar 1997 Høyde: 164 cm Klubb: Fredrikstad Bryteklubb Atlas Hovedmeritter: EM gull 2020 (57 kg) og 2017 (58 kg)

EM-sølv i 2016 (58 kg)

Gull i U23-VM i 2018 (59 kg) Vis mer

Avgjorde på slutten

Wrzesien tok det neste poenget med to minutter igjen og med siste poeng vunnet hadde den polske bryteren tatt finaleplassen. Men så kom Bullen med et voldsomt angrep og fikk to topoengere med få sekunders mellomrom.

Med under ett minutt igjen hadde Fredrikstad-bryteren kontroll og sikret seg muligheten til å bryte om VM-gull torsdag kveld.

– Jeg følte hele tiden at Grace hadde kontroll, også da det sto 1–1 på slutten. Hun virket ikke stresset, og jeg var ganske trygg på at hun skulle klare det, sier Høie.

I finalen møter Bullen Anastasia Nichita fra Moldova. Hun slo japanske Sakura Motoki fra Japan i et thrilleroppgjør, som til slutt endte 7–5.

24 år siden forrige VM-gull

Bullen er sikret sølvmedalje, men kan altså bli den første til å ta VM-gull i bryting siden Høies bragd for 24 år siden. Lene Aanes er den siste som har tatt VM-medalje for kvinnene med sin bronse i 2005.

På herresiden (gresk-romersk stil) er det bare Jon Rønningen som har tatt VM-gull (i 1985). Stig-André Berge tok bronse i 2014, og Oskar Marvik gjentok den bedriften da han sikret bronse i Oslo-VM i oktober i fjor.

Fakta Tidligere gullvinnere i kvinne-VM i bryting: Ine Barlie i 1987 og 1992

Anne Marie Halvorsen 1987

Anne Holten 1987 og 1989

Gudrun Høie 1989, 1990, 1993 og 1998

Line Johansen 1993 og 1994 Vis mer

Årets mesterskap var en gedigen nedtur for herrene. Per Anders Kure, Morten Thoresen, Felix Baldauf og Marvik var ikke i nærheten av å kjempe om medaljer.

Dermed var det en stor opptur da Bullen endelig fikk det til å klaffe etter fjorårets fiasko i Oslo-VM, og nedturen i forbindelse sekunddramaet som gjorde at OL røk i 2021.

Hun åpnet i Beograd med å knuse amerikanske Abigail Nette 13–2, og i kvartfinalen Erdenesuvd Bat Erdene fra Moldova sjanseløs i en duell som endte 12–0 til Bullen.

Bullen har tidligere blant annet tatt to gull og én sølvmedalje i EM, og i 2018 tok hun gull i prestisjetunge U23-VM.