Hadde suksess i RBK: Nå er han tilbake i manesjen

Erik Hamrén er tilbake som trener. I klubben han ledet til gull før han overtok Rosenborg.

Tidligere RBK-trener Erik Hamrén.

15. sep. 2022 09:46 Sist oppdatert nå nettopp

Det er høytid for comeback blant tidligere RBK-trenere. Først tok Åge Hareide over svenske Malmø. Nå tar Erik Hamrén over danske Aalborg.

Lars Friis er nemlig ferdig som trener for Iver Fossum og resten av spillerne i Aalborg - og erstattes av Hamrén.