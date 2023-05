Manchester United et steg nærmere Champions League etter praktscoring av Casemiro

(Bournemouth – Manchester United 0–1) Et brassespark fra Casemiro (31) sendte Manchester United langt på vei mot Champions League-spill.

20.05.2023 17:51 Oppdatert 20.05.2023 18:14

Manchester United har blitt pustet i nakken av Liverpool om den siste Champions League-plassen, men rivalene klarte bare uavgjort mot Aston Villa. Manchester United trenger nå bare ett poeng på de to siste kampene i Premier League.

Det hadde ikke gått 10 minutter engang før Christian Eriksen chippet ballen gjennom til brasilianeren. Fra fire meter vridde Casemiro seg rundt og banket ballen i krysstangen og inn, i det som nærmest kan karakteriseres som et brassespark.

– Den eneste kritikken jeg har å komme med er at vi ikke drepte kampen tidligere, sa Manchester United-manager Erik ten Hag etter kampen.

Rivalene fra Liverpool var bare ett poeng bak før lørdagens runde, riktignok med én kamp mer spilt, men mot Aston Villa skuffet de. Roberto Firmino spilte sin siste kamp for Liverpool på Anfield for denne gang, og han fikk seg en scoring like før overtid, men det endte altså uavgjort.

Det kunne endt uavgjort i Bournemouth også. På overtid banket Marcos Senesi til og ballen gikk like over krysset, men Manchester United slapp med skrekken og bortelaget kunne ta med seg tre poeng nordover til Manchester.

Svært gledelig for hjemmelaget var det at David Brooks (25) startet sin første kamp på 598 dager. Bournemouth-spilleren ble diagnostisert med lymfekreft i oktober 2021. Han har vært kreftfri siden mai 2022, men tiden tilbake til toppfotballen har tatt litt tid.