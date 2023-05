Lytter de til ham lenger?

På vei hjem: Kjetil Rekdal etter møtet med pressen på Lerkendal torsdag.

KOMMENTAR: Kjetil Rekdal har i flere måneder gått rundt og fortalt at verden har for høye forventninger til RBK. Nå er han sjokkert over at det presteres svakt.

25.05.2023 18:38 Oppdatert 25.05.2023 18:51

LERKENDAL: Det var ikke måte på hardt skyts i retning spillerne fra Kjetil Rekdal etter den pinlige 1-0-seieren mot fjerdedivisjonslaget Trygg/Lade onsdag kveld.

Rosenborg-treneren gikk så langt som å si at han var sjokkert. Han hadde visstnok aldri opplevd noe lignende i løpet av hele sin karriere.