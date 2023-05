Har pratet ut etter sjokket: – Mangel på mentalitet, forberedelse og innstilling

Kjetil Rekdal varslet oppvask dagen derpå. Etterpå var han ordknapp om det som kom fram.

Kjetil Rekdal dagen etter 1–0 mot Trygg/Lade i cupen.





25.05.2023 12:35 Oppdatert 25.05.2023 12:48

LERKENDAL: Kjetil Rekdal var sjokkert etter torsdagens 1–0-seier over breddeklubben Trygg/Lade. Sjokkert over at et Eliteserie-lag kunne spille jevnt mot et 4. divisjonslag.

Samtidig varslet han oppvask.