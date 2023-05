Kapteinen reddet utligning - Norge vant skjebnekampen: – Presset er borte

(Slovenia – Norge 0–1) Norge hadde kniven på strupen i kampen mot Slovenia. Ett mål fra Thomas Berg Paulsen og en keeperredning fra landslagskapteinen var nok til å gi de norske ishockeyguttene pusterom.

16.05.2023 17:31 Oppdatert 16.05.2023 17:54

Hvert år rykker to lag ned rykker to lag nedDet eneste unntaket er dersom laget som ville rykket ned skal arrangere neste VM. Da er det i stedet laget som ligger rett over som rykker ned til B-divisjon. fra A-VM til B-VM. Lagene som rykker ned er de som ligger sist sammenlagt etter gruppespillet.

Etter to tap, ett på overtid mot Kasakhstan og ett mot Sveits i ordinær tid, lå Norge på nest sisteplass før kampen mot Slovenia på siste - og faren for nedrykk var reell.

Det betydde at kun seier ville være godt nok etter en skuffende start på VM.

De som er glad i ishockey måtte sitte med hjertet langt opp i halsen i sluttminuttene. Norge ledet med ett mål etter Thomas Berg Paulsens 1–0-scoring i første periode, men på tampen la Slovenia inn en voldsom sluttinnspurt.

Med tre små sekunder igjen kastet kaptein Ken André Olimb seg foran et skudd og hindret den hardt fryktede utligningen.

– Det er akkurat det vi vil se fra en kaptein, sa tidligere landslagsspiller Alexander Bonsaksen i Viaplays studio etter kampen.

– Jeg hadde litt panikk, så jeg måtte bare prøve å komme meg i veien, sa Olimb, som tok på seg rollen som keeper på Slovenias siste skudd.

Seieren gjør at Norge nå har fire poeng på femteplass og har fått en liten luke ned til bunnen, mens Slovenia ligger helt nederst i gruppe B – uten poeng – og står i alvorlig fare for å rykke ned.

– Nå er presset borte, og man slipper å være redd for å rykke ned. Det skal utrolig mye til for at Norge skal rykke ned nå, sier Bonsaksen.

SEIER: Thomas Berg Paulsen sørget for 1–0 seier over Slovenia.

Norge fikk en god start på skjebnekampen da Paulsen satte Norges første mål.

Men så gikk Slovenia skøytene varme og spiste seg inn i kampen. Det nærmeste de kom var imidlertid et skudd i stolpen – marginer som også Norge skulle få erfare:

Med drøyt to minutter igjen på klokken i andre periode var Norge fryktelig nære på å doble ledelsen. Mathias Trettenes fikk et hav av tid helt alene foran keeper da han dro et skudd i metallet.

– Vi kommer ikke til å få en mye større målsjanse enn det der. To millimeter til til venstre så går den inn, så det er rett og slett litt uflaks, sa Bonsaksen i Viaplays studio i pausen.

På tampen pådro slovenerne seg en utvisning og to minutter straff. Dermed startet de norske landslagsgutta den tredje og siste perioden i overtall.

– Jeg tror og håper at guttene sitter med en følelse av at de er gode i overtall. Denne kampen er jo tilsvarende samme match som mot Kasakhstan. Da var vi gode i overtall. Ha roen, så kommer det til å åpne seg opp, sa Bonsaksen.

Norge fikk med seg et skuffende resultat mot Kasakhstan:

Det ble ingen mål i overtall, men Norge, anført av Ken André Olimb og Markus Vikingstad, matet på det slovenske målet.

Den store muligheten etter den andre ble likevel reddet mesterlig av Slovenias målvokter, og det ble med det ene målet for Norge.

Med sekunder igjen på klokken ble det virkelig hektisk rundt det norske målet, men med en enorm innsats og ofring hindret de norske guttene Slovenia i å få pucken i nettet. Dermed tok de norske gutta en svært viktig seier.

I Norges fire siste kamper møter de Latvia, Tsjekkia, Canada og Slovakia.

Neste kamp spilles allerede i morgen. Få oversikt over kampene her!

