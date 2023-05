Sjekk tallene: Pellegrino i egen klasse

(Tromsø – Bodø/Glimt 2–3) Den ene har hamret inn mål i årevis, den andre har nettopp begynt. Mot Tromsø ble de to formspillerne Amahl Pellegrino (32) og Faris Pemi (22) nok en gang helt avgjørende for serielederen Bodø/Glimt.

INGEN SCORER MER: Glimt-spiss Amahl Pellegrino har scoret formidable 72 mål på 89 kamper siden han debuterte for Kristiansund i eliteserien 2019.





16.05.2023 19:53 Oppdatert 16.05.2023 20:35

– En tøff kamp, konkluderer Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen overfor TV 2 – og legger til at han mener laget burde greid å punktere kampen tidligere.

Heldigvis for Knutsen har han noen spillere som avgjør kamper igjen og igjen. Ikke minst Amahl Pellegrino.

Spissen satte inn sin åttende scoring for sesongen da Glimt ble tildelt straffespark etter en felling av kampens store spiller Faris Pemi. Fra straffemerket var Pellegrino kontrollert, som så mange ganger før, da han trillet ballen i mål.

Med sine 32 år er ikke akkurat Pellegrino blant de yngste lenger, men at målene fortsetter å renne inn bare understreker den voldsomme utviklingen han har hatt de seneste sesongene.

Ingen har scoret mer enn Pellegrino etter at han som 28-åring debuterte for Kristiansund i eliteserien 2019.

Totalt har han scoret 72 mål på 89 kamper etter Kristiansund-debuten, ifølge sofascore

Han ble eliteseriens toppscorer som Glimt-spiller forrige sesong

I 2020-sesongen ble han nummer to på toppscorerlista som Kristiansund-spiller

Men en som følger like bak på toppscorerlista i år, er nettopp den ti år yngre Pemi – som har scoret seks mål så langt. Fem av dem har kommet på de tre siste kampene. 22-åringen fra Kamerun kom til Glimt denne sesongen, og har ikke scoret så hyppig som dette før i karrieren. De siste årene har han spilt for Kristiansund og danske Sønderjyske (på lån).

Pemi var involvert i det meste og ble også kåret til banens beste mot Tromsø.

16. mai-festen startet på alle måter tidlig i Nordens Paris, for allerede etter tre minutters spill var det scoret to mål. Hjemmelagets Vegard Erlien satte ballen i mål i det andre spilleminuttet, men bare sekunder etterpå fosset Glimt i angrep.

Et forsøk på klarering fra Tromsø-forsvaret havnet rett i beina på Pemi. Han agerte lynkjapt, vendte opp og hamret inn utligningen for Glimt.

MÅLFORM: Faris Pemi har scoret fem mål på sine tre siste kamper for Bodø/Glimt. Mot Tromsø ble det to.

Slik skulle det fortsette i en kamp som generelt var sjanse- og fartsfylt fra start til slutt.

Da Pellegrino satte den nevnte straffen i mål foran de fullsatte tribunene på Romssa Arena i Tromsø, feiret han med å holde seg for ørene. Sannsynligvis en hilsen som skulle bety at han ikke lot seg påvirke av kritikken han fikk etter forrige serierunde mot Rosenborg. Da serverte han en liten tirade mot motstanderne, noe han beklaget for senere samme kveld.

Etter 57 minutters spill var det nok mange som trodde det ble vist en reprise av Faris Pemis scoring i den første omgangen, for hans mål nummer to for kvelden var som en kopi av det første. Også denne gangen vendte han opp i feltet og satte ballen hardt i mål.

– Vi er veldig glade. Jeg skal fortsette å jobbe hardt og tro på meg selv. Nå er det bare glede. Vi prøvde å holde det enkelt, men jeg kjente at det var en rivalkamp, sa Pemi til Avisa Nordland etter seieren.

FESTSTEMT: Det var fullsatte tribuner i Tromsø, der også Glimt-supporterne hadde møtt opp mannssterke.

Like etterpå slo Tromsø tilbake etter et strålende, og også denne gangen var det Vegard Erlien som til slutt scoret.

– Dette er kunst. Ti av ti innlegg, ti av ti avslutning, sa TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Likevel endte det med Glimts syvende seier denne sesongen. Det er åtte poeng ned til Brann på 2.-plass etter at begge lag har spilt åtte kamper.

Tromsø ligger midt på tabellen med sine elleve poeng på sju kamper.

Neste eliteserierunde er ikke før om nesten to uker. Da skal Tromsø møte Haugesund borte, mens Glimt tar imot Viking.