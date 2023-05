Turist skulle til Preikestolen – havnet på Vikings supporterbuss

Den utenlandske turisten trodde han hoppet på bussen til Preikestolen. I stedet ble det en times kjøretur med en gjeng elleville Viking-supportere - i retning Østlandet.

Hvorfor den søramerikanske turisten trodde at denne gjengen skulle til Preikestolen, er uvisst. Men han fikk seg iallfall en kjapp og noe ufrivillig innføring i norsk supporterkultur.

15.05.2023 10:39

– Han burde kanskje sett an klientellet og spurt om denne bussen virkelig skulle til Preikestolen, sier vikingsupporter Rune Arnesen, kjent som capo på felt O.

Da Aftenbladet snakker med Arnesen, er han og flere andre hundre vikingsupportere på vei til Sandefjord for å se ettermiddagens kamp. To busser kjørte fra Stavanger via Sandnes i morges. I tillegg er det ventet en solid gjeng av Viking-tilhengere bosatt på Østlandet.