Ragne Wiklund til topps i verdenscupen: – Helt nydelig

Ragne Wiklund (22) fulgte opp EM-suksessen med en ny seier i verdenscupen. Hun slo Martina Sáblíková med åtte hundredeler på 3000 meter i Polen. Hun er første norske kvinne som vinner verdenscupen sammenlagt.

NY TRIUMF: Ragne Wiklund med sterk seier i verdenscupen.

10.02.2023 19:03 Oppdatert 10.02.2023 19:45

Verdensrekordholder Martina Sáblíková (35) leverte sterke 4.06,04 under ikke alt for gode forhold i Tomaszów Mazowiecki. Tsjekkeren var ikke med i EM på grunn av en kuttskade hun fikk før jul.

Ragne Wiklund gikk i siste par mot Isabelle Weidemann. Hun tok raskt ledelsen mot den sterke kanadieren.

– Hun løser det teknisk helt nydelig, meldte Viaplay-kommentator Hege Bøkko.

– Se den energien Ragne går med, fulgte Ida Njåtun opp.

Oslo-jenta gikk i mål på 4.05,96. Hun har vært på treningsleir i italienske Collalbo etter at hun vant NM-gull sammenlagt 22. januar. VM går i Heerenveen 2. til 5. mars.

Dette var Wiklunds tredje seier på 3000 meter i verdenscupen for langdistanse denne sesongen. Hun vinner dermed også sammenlagt. Ledelsen er på 82 poeng på Irene Schouten foran det siste løpet der nederlenderen maksimalt kan kapre 60 poeng.

Wiklund tok for en måned siden et historisk norsk EM-sølv i allround. Under mesterskapet I Vikingskipet på Hamar vant hun både 3000 og 5000 meter.

Norge vant også lagtempo for menn. Peder Kongshaug, Sander Eitrem og Sverre Lunde Pedersen slo USA med 0,05 sekunder etter en voldsomt sluttspurt.

Lunde Pedersen kjemper denne verdenscuphelgen for VM-deltagelse.

Kongshaug ble tidligere fredag nummer to på 1500 meter i Polen. Han ble slått med med syv tiendeler av vinner Kjeld Nuis, men Kongshaug slo med tiden 1.47,71 treeren Patrick Roest med 21 hundredeler.

– En kanon første dag for Norge, mener Viaplays Ida Njåtun.

Resultater 3000 meter: 1. Ragne Wiklund, Norge 4.05,96, 2. Martina Sáblíková, Tsjekkia + 0,08, 3. Marijke Groenewoud, Nederland +1,22, 4. Joy Beune, Nederland +1,72, 5. Isabelle Weidemann, Canada + 2,95... 12. Sofie Karoline Haugen, Norge + 14,25.