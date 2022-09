Rosenborg sjokkerte Real Madrid, men kom til slutt for kort

I 47 minutter kunne en real cupbombe være i emning. Men gigantene viste muskler og vant.

FORTVILER: Synne Skinnes Hansen

Real Madrid - Rosenborg kvinner 2 - 1 (5 −1 sammenlagt): Før kampen var både potten og utfordringen stor for Rosenborg-damene. De måtte vinne med tre mål for å sikre ekstraomganger. Men om de kom seirende ut, var de i gruppespillet i Champions League.

En god stund så det ut til at det var gode muligheter for å skape noe i Madrid, etter at Emilie Nautnes hadde sendt trønderne i føringen. Men Real Madrid tok seg sammen i andre omgang og vant til slutt komfortabelt på egen arena.