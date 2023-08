Hun rømte fra Lukasjenkos regime. Nå kan hun løpe til OL

Krystsina Tsimanouskaja (26) skulle løpe sitt livs løp i Tokyo-OL i 2021. I stedet løp hun for livet fra Aleksandr Lukasjenkos regime i Belarus. Nå har hun fått klarsignal til å kvalifisere seg for et nytt OL - for et nytt land.

Krystsina Tsimanouskaja holder frem en t-skjorte der det står «Jeg vill bare løpe». Bildet er tatt etter at hun kom til Polen høsten 2021. Vis mer

Normalt sett må utøvere vente i tre år for å kunne bytte nasjonalitet, men det internasjonale friidrettsforbundet World Athletics har gjort unntak for den politiske flyktningen.

Krystsina Tsimanouskaja skal nå løpe for Polen.

Foran 200-meteren i OL oppsøkte hun den polske ambassaden i Tokyo og ba om politisk asyl.

Hun fryktet for sin sikkerhet. Den gang handlet det mest om Belarus-regimet og hvordan Lukasjenko slo ned all opposisjon etter valget i 2020.

Siden kom krigen i Ukraina, der Russland fikk bruke Belarus som oppmarsjsted for angrepet mot Kyiv i februar 2022.

I fjor fikk Tsimanouskaja polsk statsborgerskap.

Krystsina Tsimanouskaja i aksjon på 100 meter i OL i Tokyo i 2021. Siden hoppet hun av før 200 meter. Vis mer

– Jeg er veldig glad, men det er delt følelser, fordi alt har skjedd så fort, skriver hun på Instagram.

– Jeg er mulig at jeg kommer til å dra til VM i Budapest, fortsatte Tsimanouskaja - med tanke på mesterskapet som starter den 19. august.

Hun sa i fjor til Reuters at hun ønsket å kvalifisere seg for OL i Paris - etter det som skjedde i Tokyo i 2021.

Utøvere fra Belarus og Russland er utestengt fra internasjonal friidrett fortsatt. Enkelte idretter tillater at utøvere fra disse landene deltar i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg og uten nasjonalsang.