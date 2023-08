Får ikke hente spillerne til landslaget: – Det er frustrerende

Norge – Østerrike: 84–74

Landslagstrener Mathias Eckhoff frustreres av at han ikke får hentet de spillerne han ønsker.

Det var dansere, høy musikk og en publikumsvennlig opptreden fra Norges landslag i basket lørdag kveld i Varner Arena i Asker.

Norge vant returoppgjøret i siste EM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Likevel er de ikke videre til EM etter at de tapte mot Bulgaria forrige uke.

Utslaget til side: Det er noen elementer som hindrer Norge i å benytte seg av det fulle potensialet til norske spillere.

Landslagstrener Mathias Eckhoff får nemlig ikke bruke de beste norske spillerne i sin tropp.

– I et landslag ønsker man alltid tilgang til de beste spillerne. Dessverre er det slik at landslagssesongen i Europa ikke er like synkronisert med college i USA, forteller treneren til Aftenposten.

Amerikanske college tviholder på spillerne

Hans erfaring er at når spillerne først er en del av collegelagene i USA, er det vrient å få dem hjem igjen.

– De føler kanskje at når de har lagt så mye penger i deg, skal de ha tilgang på deg hele tiden. Men det er frustrerende, forteller treneren og legger til et annet element, nemlig tid:

– Fordi først har vi barbert ned tid til landslagssamlinger og treninger, og så har vi ikke alle tilgjengelig. Det er klart at sluttproduktet alltid blir dårligere da.

Ungt landslag

Eckhoff tar EM-kvaliken med knusende ro. De har både tid før VM i 2027, samt seks splitter nye spillere i troppen.

– Vi er ganske unge som et landslagsprogram, så vi prøver å få sydd det sammen. I tillegg til at vi har en ganske ny og ung tropp, forteller treneren som nå fått seks nye spillere inn i troppen på 12.

Det er det én grunn til: Når spillerne er tilknyttet europeiske klubber, er de forpliktet til å frigi spillerne til landskamper, i motsetning til de amerikanske klubbene.

Kristian Sjølund er en av flere spillere som nå kan spille på landslaget etter å ha vært i USA.

Én av disse er Kristian Sjølund, som har spilt åtte år i USA men nå er på vei til en tysk storklubb. Da kunne Eckhoff endelig hente han inn til landslaget, etter å ha forsøkt å få tak i ham i flere år.

Født i USA, oppvokst i Kongsberg

Sjølund har herjet i USAs nest høyeste divisjon for Georgia Tech, University of Texas og University of Portland. Nå skal han spille for Medi Bayreuth, som nettopp rykket ned fra Bundesliga til Pro A, den nest øverste divisjon i Tyskland.

– Det er godt å være tilbake, forteller den amerikanskfødte nordmannen til Aftenposten før kampstart.

Kristian Sjølund og flere andre får endelig mulighet til å spille det norske landslaget.

Han er født i Vancouver, som er en del av storbyområdet Portland i Washington State, men bodde i Kongsberg fra han var 2 til 13 år. Der startet han basketkarrieren i Kongsberg Miners.

Etter å ha bodd halve livet i USA er nok nordmannen bedre i engelsk enn i norsk. Han forteller at det har vært en omstilling når han nå er tilbake på europeisk jord.

– Det er blitt en rar blanding. Da jeg bodde i Norge og flyttet til USA, var jeg mer norsk en amerikansk. Men nå som jeg har vært så lenge, må jeg huske norsken min igjen. Det er mye jeg har gått glipp av, forteller Sjølund.

Han oppsummerer perioden i USA som svært lærerikt, men at det virker som om norsk basket er på en vei opp.

– Jeg lærte masse i USA, særlig teknikk og trening. Likevel er det fint å være i den norske troppen. Jeg har sett at det er blitt en større idrett enn sist jeg var her, forteller Sjølund.

Han forteller at med Eckhoff ved roret fokuserer de frem mot VM i 2027.

– Vi er ungt lag og mange nye spillere, nå stresser vi ikke med at det ikke ble EM. Men forsøker å bli kjent med hverandre og spillestilen frem mot VM, forteller han.