Drømmestart av Hovland i Florida – rett inn i seierskampen

Golfproffen Viktor Hovland gikk de sju første hullene fire slag under par på annenrunden av Players Championship fredag. Det gir plass helt i toppen.

Viktor Hovland hadde en solid start på sin annen runde i Players Championship fredag.





10.03.2023 15:49

NB: Runden pågår fortsatt.

Hovland gikk åpningsrunden på tre slag under par torsdag og slo ut på 12.-plass dagen derpå. Han hadde fem slag opp til ledende Chad Ramey.

Oslo-gutten startet annenrunden på hull 10, og etter et flott utslag landet han ballen 2,5 meter unna hullet. Det ble en sikker birdie. Så ble det par på de tre neste hullene for golfstjernen.

– En veldig god start. Han synes å være i sonen, sa Eurosports ekspert Marius Thorp. Det var før Hovland slo til med tre kjappe birdier.

Han hadde tre strake birdier på det 14., 15. og 16. hullet på torsdagens runde fortsatte storspillet og gjentok bedriften også på annenrunden.

På det 14. hullet ga han seg en ny mulighet til birdie. Han satte en firemetersputt rett i koppen. På det neste hullet plasserte han ballen 30 centimeter fra koppen, og en ny birdie sendte han opp til seks slag under par sammenlagt i turneringen.

På det 16. hullet slo han utslaget midt på fairway. Ballen havnet i forkant av greenen på slag nummer to. Deretter brukte han ytterligere to slag og sikret den tredje strake birdien. Med sju slag under par ligger Hovland på delt annenplass i turneringen.