Hovland med kollaps etter drømmestart i Florida: – Dritkjipt

Golfproffen Viktor Hovland (25) spilte forrykende i åpningen av den andre runden i storturneringen Players Championship. Så havnet han i kjempetrøbbel.





10.03.2023 15:49 Oppdatert 10.03.2023 19:12

Turneringen i Florida er den største turneringen på PGA-kalenderen etter de fire såkalte majorturneringene The Masters, PGA Championship, U.S. Open og The Open.

Hovland gikk åpningsrunden på tre slag under par torsdag og slo ut på 12.-plass fredag. Han hadde fem slag opp til ledende Chad Ramey.

Oslo-gutten startet annenrunden på hull 10, og etter et flott utslag landet han ballen 2,5 meter unna hullet. Det ble en sikker birdie. Så ble det par på de tre neste hullene for golfstjernen.

– En veldig god start. Han synes å være i sonen, sa Eurosports ekspert Marius Thorp. Det var før Hovland slo til med tre kjappe birdier.

Han hadde tre strake birdier på det 14., 15. og 16. hullet på torsdagens runde fortsatte storspillet og gjentok bedriften også på annenrunden.

På det 14. hullet ga han seg en ny mulighet til birdie. Han satte en firemetersputt rett i koppen. På det neste hullet plasserte han ballen 30 centimeter fra koppen, og en ny birdie sendte han opp til seks slag under par sammenlagt i turneringen.

På det 16. hullet slo han utslaget midt på fairway. Ballen havnet i forkant av greenen på slag nummer to. Deretter brukte han ytterligere to slag og sikret den tredje strake birdien.

På hull 17 slo Hovland en sterk par, etter at han mildt sagt hadde marginene på sin side.

Det ikoniske hullet på TPC Sawgrass er et par 3-hull der greenen er omringet av vann. Hovland utslag traff en blanke der greenen startet, spratt flere meter opp i luften og var til slutt kun centimeter unna å havne i vannet.

Fakta Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

På hull 2 – Hovlands 11. for dagen – sikret han dagens femte birdie. Dermed gikk han på det tidspunktet opp i delt ledelse i turneringen.

Så havnet nordmannen i kjempeproblemer. På hull 4 bommet han med utslaget, og havnet nesten i et vannhinder. Derfra kunne han ikke gjøre annet enn å slå seg inn på fairway. Innspillet gikk for langt, da nærspillet ikke stemte, endte det med en dobbel bogey for Hovland.

– Det er dritkjipt, selvfølgelig. Jeg føler jeg kjemper på likevel, selv når jeg gjør bogeyene og dobbelen. Jeg føler jeg spiller ganske bra, det er bare så veldig marginer her ute når det begynner å blåse, sa Hovland til Discovery etter runden.

– Måten jeg spilte på før det var utrolig kult og jeg spiller bra golf. Det er fortsatt 36 hull igjen, konkluderte nordmannen.

Problemene fortsatte på hull 5 for det norske håpet, som etter å ha bommet på en tremeters putt for par, måtte ta til takke med en bogey.

Bogey ble det også på hull 8, og vondt ble til verre da nordmannen, for andre dag på rad, slo utslaget på hull 9 i vannet. Til tross for straffeslag etter å ha havnet i vannet, klarte Hovland å redde en par på dagens siste hull.

– Det var et par dårlige slag, så begynner snøballen å rulle. Da blir det som det blir, oppsummerer Hovland.

Dermed endte han ett slag under par på den andre runden, og er fire slag under par totalt.

– Én under er en bra score, men det er frustrerende når man var fem under en periode. Det er bare å fortsette og ikke la denne avslutningen påvirke for mye, sier Hovland før helgens to avslutningsrunder.

I skrivende stund holder det til en delt 6. plass.

Det er over 47 millioner kroner til vinneren av Players Championship, som avsluttes søndag.

PS! Fredag kom også meldingen om at verdensener Jon Rahm har måtte trekke seg fra turneringen på grunn av sykdom.