Trondheim-VMs storsponsor reagerer: – Uaktuell problemstilling

Coop-topp Torbjørn Skei ser ingen grunn til å diskutere et russer-comeback i internasjonal idrett.

Coop-topp Torbjørn Skei, her med VM-anlegget Granåsen i bakgrunn, har gitt FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) klar beskjed hva storsponsoren mener om et Russland-comeback.

27.01.2023 20:13 Oppdatert 27.01.2023 20:35

Nyheten om at IOC åpnet for russisk og belarusisk comeback har skapt kraftige reaksjoner. Torbjørn Skei, administrerende direktør for Coop Midt-Norge, er ikke i tvil om hva han mener om saken som har fått stor oppmerksomhet denne uka:

– Som situasjonen er nå, er det helt uaktuelt med russisk og belarusisk deltakelse. Det er helt uaktuelt å diskutere det også. Vi har markert veldig tydelig overfor FIS hva vi mener om saken som sponsor for VM på ski i 2023 (Planica) og 2025 (Trondheim).

