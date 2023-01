Håndballguttas nye sjef: Drikker bare cola og elsker vinyl

GDANSK (VG) Jonas Wille er klar for siste VM-kamp etter skuffelsen i kvartfinalen. 46-åringen fra Halden har gått sine egne veier. Han er landslagssjefen med et like stort hjerte for musikk som for håndball. Hver VM-dag starter med cola.

forrige







fullskjerm neste COLA-ELSKER: Jonas Wille fikk forfriskninger levert fra tribunen under VM-kampen mot Qatar. 1 av 3 Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

29.01.2023 09:45

– Det er det eneste jeg drikker, ler Jonas Wille og presiserer at det handler om cola uten sukker. Etter thrillertapet for Spania spiller Norge nå om femteplassen i Stockholm. Søndag møter Norge Tyskland i siste VM-kamp.

Brusen står klar når landslagssjefen våkner til en ny VM-dag etter skuffelsen.

– Det første jeg drikker etter å ha våknet er å svelge noen fibertabletter med Pepsi Max. Så er jeg i gang. Da ruller vi på. Vi tar der derfra, fortalte Wille med et smil tidligere i VM.

Tapet for Spania kom etter 11 strake seire. Den seiersrekken har ingen norsk trener gjort før ham. Jonas Wille har blitt intervjuet av pressen en eller to ganger hver dag i VM. Håndballsvarene kommer med kunnskap, ro og litt humor. Da VG ber landslagssjefen om å karakterisere seg selv blir ordene langt færre.

– Det er det verste jeg vet. Å beskrive meg selv med tre ord? Spør noen andre, ber Wille.

– Jonas har kommet med en ekstrem struktur. Han og Martin (Boquist, assistent) har kommet inn med nye tanker rundt bredde spillet, sier Sander Sagosen til VG.

Fakta Jonas Wille Født: 20. mai 1976 i Halden.

Samboer med Heidi Ahlsen.

Landslagstrener siden 1. juli 2022 etter å ha vært assistent i 21/22-sesongen.

Statistikk med Norge: 12 seirer på 13 kamper.

Klubber som trener: Kristianstad, Mors-Thy, Skövde, Midtjylland, Halden (menn og kvinner), Stabæk og Fjellhammer (kvinner). Vis mer

Det var ingen selvfølge at Wille skulle bli Christian Berges etterfølger som landslagssjef. Riktig nok var han Berges assistent den siste sesongen, men den langt mer velkjente Kristian Kjelling – tidligere stjernespiller, Drammen-trener og Viaplays mangeårige ekspertkommentator – søkte jobben.

Jonas Wille valgte å gjøre det samme. Norges Håndballforbund satte sammen et utvalg for å vurdere kandidatene. Der satt blant annet de tidligere landslagsspillerne Erlend Mamelund og Janne Tuven.

Mange var overrasket 1. juni i fjor. Wille fikk toppjobben.

– Jonas har presentert veldig gode tanker på helheten i norsk herrehåndball. Den handler ikke bare om hvordan laget skal utvikle seg i mesterskapene, men han har også presentert en helhetlig, langsiktig plan med bred involvering fra alle aktuelle miljøer, for hvordan vi skal øke bredden og redusere tilfeldighetene, meldte generalsekretær Erik Langerud.

11 STRAKE: Jonas Wille jubler for Norges sjette strake VM-seier sammen med Gøran Johannessen og Erik Toft. Til sammen har Wille vunnet alle 11 kamper siden han overtok Norge.

Det er ingen hemmelighet at NHF var misfornøyde med 5.-, 6. og 7. plass i Berges tre siste mesterskap. Jonas Willes første mesterskap bærer heller ikke til semifinalen.

Håndballsjefene valgte å bruke en god del penger på å kjøpe Jonas Wille fri fra kontrakten med Kristianstad helt sør i Sverige. Da hadde han siden 2017 vært trener i utlandet. Det begynte med en tøff runde med konkurs i danske HC Midtjylland. Og fortsatte med at han i 2019 ble kåret til Årets trener i Sverige. Da for Skövde.

Før veien gikk tilbake til Danmark. Han vant sin eneste tittel da Mors Thy overraskende ble cupmestre.

Fakta VM fredag Semifinaler: Spania-Danmark og Sverige-Frankrike. 5. til 8. plass: Norge-Ungarn og Tyskland-Egypt Vis mer

Men egentlig er Jonas Wille fra Halden. Det var her han ble flasket opp med både fotball og håndball. Karrieren på banen stoppet i midten av 20-årene.

Han ble i stedet trener. I første omgang i kvinnehåndballen. I Fjellhammer ble han trener for Stine Bredal Oftedal da hun var midt i tenårene. Senere var han hennes trener også i Stabæk. I tillegg jobbet han på Wang Toppidrett der både Oftedal og flere av kvinnelandslagets kommende stjerner utviklet seg.

I 2009 overtok Wille herrelaget til Halden. Han løftet dem opp i eliteserien. Der er de fortsatt. I tillegg var han en periode fysisk trener for andre idretter. Blant annet fotballklubben Sarpsborg 08.

Nå er Jonas Wille tilbake i hjembyen. Der er han samboer med Heidi Ahlsen og har et bonusbarn.

GOD KONTAKT: Jonas Wille med Kevin Gulliksen på benken. Erik Toft og Harald Reinkind sitter også der.

I Willes oppvekst satte haldensere som bandet Young Lords, Ole I’Dole og Henning Kvitnes på musikk-kartet.

Nå har Jonas Wille engasjert seg i at kompisen Thor-Martin Hallesby Thorsen skal få gitt ut album. Hallesby Thorsen måtte amputere begge beina etter han som 19-åring fikk 16.000 volt gjennom kroppen da han kløv opp på taket av et tog. Til Halden Arbeiderblad har sangeren og gitaristen senere vært åpen med at han i perioder av livet har hatt det vanskelig og også slitt med rus.

Avholdsmannen Wille har til nå samlet inn over 200.000 kroner og engasjert den kjente musikeren Geir Sundstøl i prosjektet.

– Det har vært så synd at et talent som ikke har fått uttrykt seg, og nå som han har en helt ny giv, tenkte jeg at tiden var inne for å få til noe skikkelig. Nå er det momentum, sier Jonas Wille til lokalavisen.

– Jeg har alltid vært ekstremt interessert i musikk, og hørte tidlig på en annen type musikk enn det kompisene mine hørte på. Det er den største hobbyen jeg har, og nå som idrett er jobben min, er den enda viktigere, sier Wille til Halden Arbeiderblad.

Han har fått tilbake sansen for musikk utgitt på vinyl. Foran hver landskamp kjøper han en ny plate for utvide sin private samling.

– Jeg synes det er litt ekstra koselig å gjøre det på en kampdag da. Det er ikke noe jeg fysisk jeg må ha i hånden på kampdagen, men noe jeg må betale for på kampdagen, sier han til landslagets Facebook-side.

Foran seieren over Tyskland mandag ble det en plate med det amerikanske bandet The Delines. Landslagssjefen skiller seg tydelig ut fra spillernes låter på spillelisten i garderoben. Der er han representert med Band of Gringos.

Jonas Wille har langt fra brutt med alt Christian Berge sto for. Han opplyser at han har lange samtaler både med Berge og kvinnelandslagets Thorir Hergeirsson for å finne den riktige veien frem mot VM.

Han har siden 1. juli fornyet landslaget. Blant annet er det gamle kampropet «Ubuntu» byttet ut.

– Vi har vunnet håndballkamper og det forteller at vi er på rett vei. Vi var i perioder ekstremt gode under Christian (Berge) også. Nå er vi der vi skal være. Vi spiller en god, attraktiv håndball med ro og trygghet, sa Sander Sagosen før tapet mot Spania.

Nå står Jonas Wille foran en voksen oppgave med å få laget opp igjen etter den store skuffelsen.