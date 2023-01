Drake med gigantveddemål på NFL-kamp

Den kanadiske artisten Drake sparer ikke på kruttet før semifinalene i NFL. Han skal ha veddet 10,8 millioner kroner på at Kansas City Chiefs skal gå til Super Bowl.

29.01.2023 21:00

Det har rapperen selv lagt ut på sin Instagram-story.

Et skjermbilde viser at han har satt 1.100.000 dollar på at Kansas City Chiefs skal slå Cincinnati Bengals i den VG+ Sport-sendte NFL-semifinalen natt til mandag. Oddsen var 1,87 så gevinsten på seier vil være i overkant av 2 millioner dollar.

MILLIONBET: Drake har mildt sagt troen på Patrick Mahomes & co.

Dette er ikke første gang Drake legger pengene der munnen hans er.

Rapperen tapte nylig et lignende bet på at Argentina skulle vinne fotball-VM... før ekstraomgangene. Frankrikes sene opphenting ødela for kanadieren til tross for at Messi & co. kunne løfte trofeet til slutt.

I november skal han også ha spilt en stor sum på en UFC-kamp mellom Isreael Adesanya og Alex Pereira, ifølge Daily Mail. Også det veddemålet skal han ha tapt.

Men det er ikke bare tapte veddemål som henger ved Drake og store idrettsarrangement. Helt siden rapperen slo gjennom for alvor i 2015 har han vært knyttet til den såkalte «Drake-forbannelsen».

Fakta Dette er «the Drake Curse» 2014: Drake gir ut en sang som heter «Draft Day», der han rapper om collegestjernen Johnny Manziel. «Johnny Football» blir draftet i 1. runde, men flopper fullstendig for Cleveland Browns. 2015: Drake er på tribunen da Serena Williams skal bli historisk og vinne alle Grand Slams i løpet av én sesong. Hun går på et mirakuløst tap mot underdog Roberta Vinci. 2016: Drake inngår et svært veddemål med rappekompis French Montana at Golden State Warriors, som da leder NBA-finalen 3–1 i kamper, skal vinne sammenlagt. De ender opp med å tape de fire neste kampene og taper finalen 3–4 mot LeBron James og Cleveland Cavaliers. 2018: Drake er «hype man» for Conor McGregor før hans enorme fight mot Khabib Nurmagomedov. McGregor taper sin andre UFC-kamp noensinne. 2019: Drake motiverer det 1.-rangerte collegelaget Alabama Crimson Tide i garderoben før finalen mot Clemson Tigers. De taper 16–44. 2019: Drake lag ut bilder med fotballspillere som Jadon Sancho, Sergio Aguero og Pierre-Emerick Aubameyang. Hver gang han la ut et bilde med en fotballspiller tapte de neste kamp. Den italienske klubben Roma tok det så langt at han la ut en tweet der de nektet alle sine spillere å ta bilde med Drake. 2019: Drake har blitt oppmerksom på forbannelsen, og legger ut et bilde sammen med den britiske bokseren Anthony Joshua med teksten «skal bryte forbannelsen». Det skjedde ikke. Joshua tapte på overraskende vis mot Andy Ruiz. Vis mer

Siden 2019 er det først og fremst egne veddemål som har gått i vasken for Drake, og han har til stadighet satt sin lit til Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs.

Forrige sesong tapte de det tilsvarende oppgjøret mot Cincinnati Bengals, også det på Chiefs sin hjemmebane Arrowhead.

Det har fått Bengals-fansen til å kalle opp stadion etter deres egen quarterback Joe Burrow, altså «Burrowhead». Det har ikke gått ubemerket hen for Chiefs-spillerne, og forsvarsstjernen Chris Jones rundet av sin siste pressekonferanse før kampen med å si:

– Sees på Burrowhead.

Kampstart er 00:30 norsk tid. Før det kan du se den andre semifinalen mellom Philadelphia Eagles og San Francisco 49ers på VG+ Sport fra kl. 20:45: