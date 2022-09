Superstjernenes humørfylte veddemål

Verdens raskeste kvinne og verdens beste stavhopper kan møtes til duell på 100 meter - hvis begge tar det humørfylte veddemålet de har inngått på alvor.

LATTERMILDT VEDDEMÅL: Verdens beste stavhopper, Armand Duplantis, og verdens beste sprinter, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Bildene er fra pressekonferansen i Brüssel torsdag ettermiddag.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (35) har i mange år vært nær uslåelig på 100 meter for kvinner. Denne sesongen har jamaicaneren radet opp den ene supertiden etter den andre. Tidligere i sommer vant hun VM-finalen i Eugene med tiden 10,67 sekunder, 13 år etter at hun vant den i Berlin i 2009 med tiden 10,73 - og 14 år etter at hun vant sitt første OL-gull i Beijing med tiden 10,78 sekunder.

13 år yngre Armand Duplantis (22) vant sitt første internasjonale mesterskap i stavsprang i friidretts-EM i Berlin i 2018. Fire år senere har svensken vunnet OL-gull, VM-gull og EM-gull igjen, samt satt flere verdensrekorder - den siste i VM i juli med 6,21 meter.

Fredag stiller begge til start i sesongens nest siste Diamond League-stevne i Brüssel, som generalprøve til stevneseriefinalen i Zürich onsdag og torsdag neste uke. Opptakten til det første tok en uvant vending da Fraser-Pryce under den tradisjonelle pressekonferansen torsdag ettermiddag utfordret Duplantis - og han tok utfordringen på strak arm.

Hvem av de to er raskest på 100 meter? Det spørsmålet endte med et veddemål etter denne ordvekslingen, omtalt av svenske Aftonbladet, vist på Diamond Leagues hjemmeside og her av Athletics Weekly:

– Hvor fort løper du 100 meter, mot meg? spurte Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Og fikk svar på tiltale fra Armand Duplantis, der de satt på podiet foran pressefolket.

– Jeg ville ha slått deg. Jeg løp noen løp da jeg gikk på high school, kontret stavkungen, som er vokst opp med svensk mor og amerikansk far i USA.

Ettbarns mor Shelly-Ann Fraser-Pryce påpekte at det er flere år siden, hvor på Duplantis - kalt «Mondo» som banedekket på de fleste friidrettsbaner - repliserte «jeg er mye raskere nå».

– Skal vi vedde? spurte hun og strakte frem hånden mot ham.

– Absolutt. Vi møtes neste år, bare du og jeg, svarte han og tok hennes hånd.

Armand Duplantis har ifølge World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) personlig rekord-tiden 10,73 sekunder på 100 meter. Den satte han for fire år siden under et stevne i hjemmestaten Louisiana. Samme år oppnådde han 10,57 med bitte litt mer (2,1) enn tillatt (2,0) medvind i ryggen.

Shelly-Ann Fraser Pryces’ personlige rekord er 10,60, satt i Lausanne for ett år siden. Denne sesongen har hun løpt på 10,62 sekunder, for fire uker siden i Monaco. Verdensrekorden innehas fortsatt av avdøde Florence Griffith Joyner med 10,49, satt i 1988.

Som ytterligere kuriosa og fakta kan nevnes at Norges ferske EM-bronsemedaljevinner, Pål Haugen Lillefosse (21), har bedre personlig rekord på 100 meter enn sin svenske kompis og stavkonkurrent. Bergenseren løp sprintdistansen på 10,55 sekunder i 2018. Det minnet Haugen Lillefosse om i et VG-intervju angående «suverene Duplantis» under EM i München for et par uker siden.

Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsen, som tok 6. plass i EM, er begge klare for stavkonkurransen i Brüssel fredag kveld. Guttormsen er så å si kvalifisert for Diamond League-finalen i Letzigrund stadion 8. september. Haugen Lillefosse er klar for den hvis han ikke blir slått av brasilianeren Thiago Braz.

NRK 3 viser stevnet med sendestart klokken 20.00.

Søndag viser VGTV Berlins friidrettsstevne ISTAF, med blant andre Karsten Warholm - som løper 400 meter hekk på Olympiastadion klokken 16.00.