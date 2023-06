Europarådet ber IOC stoppe russisk OL-retur

Europarådet krever at Den internasjonale olympiske komité (IOC) utestenger samtlige utøvere fra Russland og Belarus fra OL i Paris neste sommer – uten forbehold.

GODT KJENT: IOC-president Thomas Bach og Russlands president Vladimir Putin, her fra OL i Sotsji i 2014. Vis mer

Det skjer etter en avstemning blant de 46 medlemslandene i den franske byen Strasbourg i ettermiddag.

I avgjørelsen bes IOC-representanter fra de europeiske landene om å uttrykke misnøye med den linjen deres egen organisasjon virker å legge seg på.

Norske Linda Hofstad Helleland (H) har fremmet saken og skrev en rapport i forkant av dagens avstemning:

– IOC sår tvil om hvilken side de står på i den verste angrepskrigen siden 2. verdenskrig. IOC kan ikke leve i en boble der de tror at idretten er isolert fra resten av verdenssamfunnet. Det er ingen andre tenkelige utfall for dette OL enn at Russland og Belarus stenges ute, sier Helleland til VG.

Hun avviser ethvert forslag om å la utøvere delta under dekke av å være «nøytrale»:

– Alle skjønner at det uansett er Russland, så et forsøk på å sminke en så alvorlig situasjon sier jeg kontant nei til.

Helleland møtte motstand fra politikere fra blant annet Hellas, Østerrike og Sveits torsdag ettermiddag. Men flertallet i Europarådet var betydelig:

71 stemte for, 4 mot, mens 5 stemte «nøytralt».

Den mellomstatlige institusjonen i Strasbourg kan likevel bare anbefale og anmode.

For IOC er en autonom organisasjon som bestemmer over seg selv.

IOCs krav

IOC har ikke sagt når de vil avgjøre skjebnen til russiske og belarusiske enkeltutøvere i OL neste sommer. Men de har anbefalt internasjonale særforbund å ta utøverne inn i varmen under klare forutsetninger.

I EUROPARÅDET: Her snakker Linda Hofstad Helleland under torsdagens debatt i Frankrike.

Blant disse kavene er blant annet:

Russisk deltakelse i lagidretter bør ikke tillates

Utøvere som er en del av det militære bør stenges ut

Utøvere som støtter krigen offentlig bør også utestenges

Det russiske flagget og nasjonalsangen skal ikke vises eller fremføres.

Torsdagens beskjed fra europeiske politikere kommer samme dag som IOC-president Thomas Bach pratet til sine egne i den sveitsiske byen Lausanne:

Bach står fast ved at en kollektiv utestengelse av russiske og belarusiske utøvere ikke lenger er veien å gå.

– Vi må bygge broer, ikke reise vegger. Vi må ikke gjøre splittelsen dypere, sa Bach.

Oppmykning

Utøvere fra Russland og Belarus ble i februar i fjor utestengt av IOC få dager etter invasjonen, men i januar begynte de å mykne opp den harde linjen.

Senere kom anbefalingen om at enkeltutøverne burde få konkurrere igjen så lenge de ikke støtter krigen eller har koblinger til militæret. En rekke særforbund har fulgt rådene og tatt russere og belarusere tilbake i varmen.

IOCs standpunkt høstet krass kritikk på både idretts- og myndighetsnivå i flere vestlige land, deriblant Norge. Bach har siden slått tilbake og gått ut mot det han mener er politisk innblanding.

– Vår solidaritet er med Ukraina. Vi vil bidra til fred gjennom å forene idretten, og det er vår plikt å tjene alle utøvere uten diskriminering. Våre sanksjoner er rettet mot Russland og Belarus og deres myndigheter, sa IOC-sjefen torsdag.

Han mener det er argumenter på både russisk og ukrainsk side som ikke er forenlig med IOCs verdier.

– Russerne vil at vi skal ignorere krigen, mens ukrainerne ønsker at vi skal isolere alle med russisk og belarusisk pass. Begge deler står i klar motsetning til vårt syn.

Europarådet er en mellomstatlig institusjon som representerer politikere fra 46 medlemsland i Europa, og 800 millioner mennesker som bor i disse landene. Europarådet har ingen kobling til EU.