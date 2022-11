Ny basketfest i Haukelandshallen: – Bergenspublikummet er det beste

Haukelandshallen var nok en gang hjemmebane for basketfest. Bergen by har fått et godt rykte blant landslagsspillerne.

Rundt 2000 høylytte bergenser sørget for god stemning i Haukelandshallen.

13. nov. 2022 23:04 Sist oppdatert nå nettopp

Norge – Slovakia 56–68

Etter 36 poeng i torsdagens kamp mot Makedonia hadde Norge mye å bevise hjemme. Søndag møtte de Slovakia i Bergens storstue Haukelandshallen. Forrige gang de spilte her vartet bergenserne opp til skikkelig publikumsfest med 2250 solgte billetter.