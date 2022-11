– At folk ikke spør, er fint for meg, for da slipper jeg å svare

Johannes Høsflot Klæbo fikk full uttelling i sesongåpninga. Ingen lagkamerater viser interesse for skistjernens solo-opplegg.

Johannes Høsflot Klæbo og den innleide amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe forlater Beitostølen etter en suksessrik sesongåpning.

21. nov. 2022 07:53 Sist oppdatert nå nettopp

BEITOSTØLEN: – At folk ikke spør, er fint for meg, for da slipper jeg å svare.

Johannes Høsflot Klæbo er den siste utøveren som forlater presseområdet. Han har fått orden på den trøblete hamstringen og vunnet begge distanseløpene på Beitostølen.