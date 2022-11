Høydramatisk da Ruud sikret semifinaleplass – vant etter tiebreak-thriller

TORINO (VG) (Casper Ruud-Taylor Fritz 6–3, 4–6, 7–6) Casper Ruud (23) ser virkelig ut til å ha funnet en ny toppform på et riktig tidspunkt. En dramatisk seier over amerikanske Taylor Fritz betyr at nordmannen er semifinaleklar allerede før møtet med barndomsidolet Rafael Nadal på torsdag.

15. nov. 2022 21:42 Sist oppdatert i går 23:54

I gruppespillkamp nummer to av tre for Casper Ruud i årets ATP-sluttspill sto Taylor Fritz (25) på andre siden av nettet. Amerikaneren som i første runde utspilte legenden Rafael Nadal med settsifrene 7–6, 6–1.

Tilskuerne som hadde funnet veien til tribunene på storarenaen Pala Alpitour i norditalienske Torino fikk se en fryktløs norsk verdensfirer stinn av selvtillit i første sett.

Etter å ha servet inn åpningsgamet brøt det norske tennisesset den amerikanske verdensnieren på første forsøk. Etter den tidlige smellen klarte Ruuds motstander aldri å hente seg inn igjen, ettersom forehandspesialisten fra Snarøya utenfor Oslo servet solid de resterende servegamene og tok settet 6–3.

TYNGRE UTVIKLING: Casper Ruud fikk det tøffere senere i kampen.

Over i andre sett var den nesten to meter høye amerikaneren mer med på notene. Begge spillerne holdt sine servegame helt frem til det sto 5–4 til amerikanerens fordel på resultattavlen.

Der spilte Fritz seg frem til en settball som han til slutt vant etter 14 ballvekslinger.

I det siste og avgjørende settet fortsatte duellantene å være utilnærmelige i sine servegame. Selv om Ruud var nærme å bryte ved en anledning dro Fritz gamet i land. Dermed måtte kampen avgjøres på tennisens mest dramatiske vis – etter 8–6 i tiebreak, etter at nordmannen først ledet 5–1 og hadde matchball på 6–5.

– Jeg føler det nesten er avgjort når det er 5–1 der, men så spilte Taylor noen fantastiske poeng og kommer tilbake til 6–6. Det er litt skrekken når man har ledet 5–1, og har hatt matchballer, så det var veldig deilig å se den siste forehanden seile ut, sa Ruud til Discovery etter kampen.

Ruuds seier gjør at han blir første semifinaleklare utøver i den lukrative storturneringen. I tillegg sender det hans barndomsidol Nadal hodestups ut allerede før han møter Nadal i siste gruppespillkamp på torsdag.

– Det blir en morsom match det. Jeg skal nok ha litt ekstra fokus på semifinalen og tenke at det ikke er vits å risikere altfor mye, skader og vridninger som kan være vondt til lørdagen. Det viktigste er at kroppen føles fin og det gjør den enn så lenge, sa Ruud.

Fakta Slik fungerer ATP-sluttspillet De åtte beste spillerne gjennom sesongen møtes til en «finale» i Torino.

Verdensener Carlos Alcaraz har trukket seg på grunn av skaden.

Spillerne deles i to puljer. De to beste går til semifinalen. Grønn gruppe: Casper Ruud (Norge), Rafael Nadal (Spania), Taylor Fritz (USA) og Felix Auger-Aliassime (Canada)

Stillingen: Ruud har to seire og er videre som puljevinner, Nadal har to tap og er ute. Fritz og Auger-Aliassime møtes i en avgjørende kamp om den andre semifinaleplassen torsdag. Ruud møter Nadal i en kamp uten betydning.

Rød gruppe: Stefanos Tsitsipas (Hellas), Novak Djokovic (Serbia), Daniil Medvedev og Andrej Rubljov (representerer ingen nasjon).

Stillingen: Én runde er spilt: Rubljov slo Medvedev, Djokovic slo Tsitsipas. ** Semifinalene spilles lørdag, finalen søndag. Vis mer

FRUSTRERT: Rafael Nadal underveis i kampen han tapte mot Felix Auger-Aliassime.

Spanjolen tapte sine to første kamper 0–2 mot Fritz og Auger-Aliassime og kan ikke lenger ta seg videre til en semifinale.

På papiret har nordmannen kanskje aldri hatt større sjanse til å slå legenden fra Mallorca. Mens Ruud står med to strake seire mot topp 10-spillere, har Nadal tapt fire strake kamper for første gang siden 2009.

Det er andre gang i karrieren at Ruud deltar i storturneringen. Under debutopptredenen i fjor tok nordmannen seg til semifinalen hvor han kom til kort mot russiske Daniil Medvedev.