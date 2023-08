Hovland er i delt ledelse i Tour Championship etter dag én

Par:

Par er i golf det antallet slag som er satt som standard for å nå et hull eller for å komme gjennom hele banen. En bane har som oftest såkalte par tre, par fire og par fem hull hvor det forventes at en god golfspiller bruker henholdsvis tre, fire og fem slag for å få ballen i hullet.

Bogey:

Ett slag over par betegnes bogey, to slag over par dobbelbogey og så videre.

Birdie:

Ett slag under par på et hull kalles birdie.

Eagle:

To slag under par kalles eagle.

Ulike tall:

−1 betyr ett slag under par.

+1 betyr ett slag over par.