Hvordan slå Jakob? – Du må nesten ha et lam å ofre

BUDAPEST (VG) Jake Wightman (29) snøt Jakob Ingebrigtsen (22) for VM-gullet i fjor og kommer med et råd til konkurrentene.

HERJET: Jakob Ingebrigtsen lekte seg til finale og showet på oppløpet. Her med britiske Josh Kerr etter løpet. Onsdag er det finale. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 14:21

Jake Wightman tok VM-gullet på 1500 meter foran Jakob Ingebrigtsen i fjor, men er i år ute med skade. Istedenfor å løpe snakket briten om 1500 meter-feltet i en podkast med friidrettsnettstedet Citius Mag.

Ingebrigtsen har vunnet alt han har stilt opp i år og senket europarekorden på 1500 meter ned til 3.27,14. Han virker uslåelig før onsdagens finale i friidretts-VM i Budapest.

– Du må nesten ha et lam å ofre (for å slå Jakob). En må gå i front, så sakke ned farten igjen. Noen må gå forbi ham på et tidspunkt og påvirke løpet. Men det er mye lettere sagt enn gjort, sier Wightman.

– Han er fortsatt mulig å slå. Jeg er optimistisk for at jeg kan gi ham god kamp neste år.

VONDT MINNE: Jakob Ingebrigtsen var skuffet da Jake Wightman tok VM-gullet på 1500 meter i fjor. Vis mer

Han sier gjentatte ganger i podkasten at det er «flere» som faktisk tror de kan vinne onsdagens 1500 meter-finale.

– Men den som tror mest på at han kan vinne er Jakob. Noen må bare være med å påvirke løpet, du kan ikke la ham løpe på sin måte. Det var det jeg ville gjort om jeg var der. Alle vet hva han vil, sier Wightman.

Fakta Finalefeltet Yared Nuguse, Abel Kipsang, Niels Laros, Azeddine Habz, Narve Gilje Nordås, Neil Gourley, Jakob Ingebrigtsen, Josh Kerr, Cole Hocker, Mario Garcia, Isaac Nader og Reynod Kipkorir Cheuriyot. Vis mer

Ingebrigtsen kommer med et syrlig svar til den skadede briten.

– De kan prøve det også (sakke og påvirke farten). Man må vel egentlig springe om kapp om man skal mene noe om hvem som kommer til å vinne. Alle løp lever sitt eget liv, sier Ingebrigtsen.

Internasjonalt har det i lang tid vært stor nysgjerrighet for hvordan Jakob Ingebrigtsen vil løse taktikken i en finale.

Han er kjent for å trives med høy fart og være med å gjøre store deler av «jobben». Spurten hans har blitt trukket frem som den eneste mulige svakheten.

Yared Nuguse fra USA er ranket som nummer to i verden på 1500 meter. Han virker ikke å ha en spesial plan for å slå Ingebrigtsen.

– Jeg vet ikke om det finnes en beste taktikk for å slå Jakob. Jeg må bare fortsette med det jeg gjør: Holde feltet og angripe mot slutten. Det er vel det alle gjør på 1500 meter, sier Nuguse med et smil til VG.

Narve Gilje Nordås er også en av de 12 i finalen. Han har en pallplass i Diamond League og har blitt pekt på som en mulig medaljekandidat i VM. Han er klar på at han justere taktikken til finalen, etter å løpt langt ytterst i feltet i semifinalen.

– Jeg tok ingen risiko. Jeg fikk løpe uberørt, jevnt og fint, og jeg fikk passere folk der jeg ville. Men i en finale kan jeg ikke tillate meg det om jeg vil ta medalje. Jeg må kanskje ta litt mer risiko, vi får se hva taktikken blir, sier Nordås til VG.

Norske i aksjon i friidretts-VM mandag: