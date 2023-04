Hevder 262 ukrainske idrettsutøvere er drept

Krigen i Ukraina har kostet 262 av landets idrettsutøvere livet, påstår landets idrettsminister. 363 idrettsanlegg skal være ødelagt.

BOMBET: En bygning i Kherson i Ukraina, som er skadet av bombeangrep.

02.04.2023 10:49

Tallene ble gjort kjent av minister Vladym Huttsait lørdag, da han møtte presidenten i Det internasjonale turnforbundet, Morinari Watanabe.

Huttsait ga tydelig uttrykk for at han mener ingen russiske utøvere bør få delta i OL eller andre konkurranser.

– De støtter alle denne krigen og deltar på arrangementer til støtte for krigen, sa Huttsait, ifølge en utskrift publisert på president Volodymyr Zelenskyjs nettsted.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har anbefalt at russiske og belarusiske utøvere gradvis slippes til i internasjonale konkurranser, men at de skal delta under nøytralt flagg. IOC har utsatte nylig beslutningen om hvorvidt de to landenes utøvere kan delta i OL i Paris neste år.