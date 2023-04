Følg Viktor Hovland i RBC Heritage

Fredag spilles runde nummer to - av fire - i storturneringen RBC Heritage. Viktor Hovland (25) lå på 2. plass med −7 etter at alle var ferdig med 18 hull.

I SLAG: Viktor Hovland.

14.04.2023 19:24 Oppdatert 14.04.2023 20:14

De beste:

1. Jimmy Walker −12 (ferdigspilt).

2. Scotti Scheffler −9 (ferdigspilt).

2. Justin Rose −9 (ferdigspilt).

8. Viktor Hovland −7.

Ole Kristian Strøm DEL Hovland setter putten Hull 4 (par 3): Par.

Ole Kristian Strøm DEL Hovland tilbake til -7 Hull 3 (par 4): Bogey. Hull 2 (par 5): Birdie. Hull 1 (par 4): Par.

Ole Kristian Strøm DEL Hovland går ut 19.17 Viktor Hovland starter på runde to i RBC Heritage kl. 19.17 norsk tid.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.