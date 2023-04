Knallsterk sesongåpning for Ingebrigtsen og Ranheim

Ranheim åpnet sesongen på best mulige vis da de tok en sterk 2-1-seier borte mot Jerv 2. påskedag. Sivert Solli noterte seg for to mål i oppgjøret.

Kåre Ingebrigsten tok over som hovedtrener for Ranheim i januar.

10.04.2023 16:56

Grimstad-laget rykket ned fra eliteserien i fjor og er forventet å blande seg inn i toppstriden i årets sesong.

Der håper også Ranheim å være. Klubben endte fjoråret som nummer åtte, tre poeng bak sjetteplassen som ville gitt en plass i opprykkskvalifiseringen. I januar tok Kåre Ingebrigtsen over som hovedtrener.